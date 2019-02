Muere el último alcalde de Palencia de la dictadura, José María Garrachón Garrachón, en 2012, en un encuentro en el Ayuntamiento. / El Norte El funeral se celebrará el miércoles día 6 a las 11:00 horas en la iglesia de San Lázaro EL NORTE Palencia Lunes, 4 febrero 2019, 22:31

El abogado José María Garrachón Juárez y alcalde de Palencia entre 1975 y 1979 ha fallecido hoy, 4 de febrero de 2019, en su domicilio a los 88 años. Nacido en Población de Campos, Garrachón se convirtió en 1975 en el último alcalde de la etapa predemocrática, relevando a Juan Ramírez Puertas, quien dimitió, y dando paso posteriormente a Francisco Jambrina tras la celebración de las primeras elecciones democráticas.

Garrachón impulsó como delegado de Mutualidades Laborales (cargo que ocupaba desde 1966) la creación de los primeros hogares y residencias para ancianos en la provincia desde 1970. Por ello, en 1998 recibió un homenaje en la segunda edición del Día del Mayor del Ayuntamiento.

De la época en la que gobernó, el propio Garrachón recordaba en una entrevista en este periódico que la vivió trabajando. «Se hizo todo lo que había que hacer y nadie pensaba en nada relacionado con el cambio político. Conseguimos que la vida municipal no interrumpiese su curso al servicio de los palentinos. Sin más aspiraciones. Iniciamos varias actuaciones que no íbamos a inaugurar, como si el mandato no acabara nunca».

El funeral se celebrará el miércoles día 6 de febrero a las 11 horas en San Lázaro. La misa de familia, también el miércoles, a las 20 horas.