Muere un hombre de 34 años por intoxicación de monóxido de carbono en Bustillo de la Vega

El Norte Palencia Sábado, 29 de noviembre 2025, 10:52 Comenta Compartir

Un hombre de 34 años falleció en la noche del viernes por intoxicación de monóxido de carbono en una vivienda ubicada en la localidad de Bustillo de la Vega.

El suceso tuvo lugar a las 21:13 horas, cuando se recibió en la Sala de Operaciones del 112 de Castilla y León aviso de una intoxicación por monóxido de carbono en la calle Camino del Monte de Bustillo de la Vega. El 112 dio aviso a Emergencias Sanitarias-Sacyl, la Guardia Civil de Palencia y bomberos de Diputación.

Emergencias Sanitarias-Sacyl envió al domicilio al médico del Punto de Atención Continuado (PAC) y una ambulancia soporte vital básico (SVB). Los servicios de emergencia que actuaron en el lugar confirmaron en el domicilio con medidor un resultado positivo en nivel de monóxido de carbono. Emergencias Sanitarias-Sacyl confirmó en el lugar el fallecimiento de un hombre de 34 años.