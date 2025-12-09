El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

'Venadillo', ejemplar de lince ibérico que fue soltado en Astudillo en junio de este año. M. Brágimo-Ical

Palencia

Muere un tercer lince ibérico de los reintroducidos en el Cerrato

Fue atropellado por un turismo en la mañana del lunes en el kilómetro 13 de la P-405, en las cercanías del cruce con la carretera que va a Valdespina

El Norte

El Norte

Palencia

Martes, 9 de diciembre 2025, 07:00

Comenta

Desde el inicio de la reintroducción de la especie en febrero de este año, son ya tres los ejemplares de lince ibérico muertos en el Cerrato palentino. Primero fue 'Vouga', una hembra encontrada atropellada el 3 de agosto en la carretera P-412, entre las localidades de Villalaco y Cordovilla la Real. Cinco días después, el 8 de agosto, 'Vuelvepiedras', el primer macho de lince ibérico liberado en el Cerrato palentino dentro del programa de reintroducción de la especie, fue hallado sin vida en el Canal de Villalaco, a la altura de Venta de Baños. Hasta allí fue arrastrado desde el punto de caída al canal, entre las localidades de Villalaco y Cordovilla la Real. Y la tercera muerte de un lince ibérico se produjo el pasado lunes por la mañana en el kilómetro 13 de la P-405, en las cercanías del cruce con la carretera que va a Valdespina, después de que fuese atropellado por un turismo.

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, a través de la Fundación Patrimonio Natural, adjudicó un proyecto de 963.901 euros para la construcción de un vallado perimetral en la carretera P-405, ubicada en el área de reintroducción de esta especie en peligro de extinción. Esta actuación, financiada con fondos NextGeneration EU, busca reducir los atropellos, una de las principales amenazas para la supervivencia del lince ibérico, y mejorar la seguridad vial en esta zona de Palencia.

El proyecto contempla la instalación de un cercado de alta calidad en ambos márgenes de un tramo de seis kilómetros de la carretera P-405, seleccionado estratégicamente por la calidad del hábitat colindante y el uso continuo de la zona por parte de los ocho linces liberados este año, tres de los cuales ya han sido encontrados muertos. Además, se construirá un paso de fauna que permitirá canalizar a los animales hacia las obras de drenaje existentes, garantizando la conectividad entre territorios y evitando la fragmentación del hábitat.

