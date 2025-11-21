Elogiada por el público y la crítica internacionales, la cantante y trompetista catalana Andrea Motis (Barcelona, 30 años) vuelve a actuar, una década después, en ... el festival internacional Jazz Palencia, que este año alcanza su duodécima edición. Una cita, que tendrá lugar hoy viernes 21, a las nueve de la noche, en el Teatro Ortega, y a la que Motis acude con el trío Temblor, del que también forman parte su pareja sentimental, Christoph Mallinger (violín y mandolina), y Zé Luis Nascimento (percusión).

–Usted fue una de las artistas convocadas en la segunda edición del Jazz Palencia, hace ya diez años, y regresa este viernes 21 al mismo festival, aunque ya consolidado.

–Sí, sí, ya tengo constancia de que el festival de jazz de Palencia es de renombre. Me parece fantástico que el festival haya ido a más y que celebre sus doce años. Eso demuestra que el público tiene ganas e interés en una cita anual cultural y que hay un gran trabajo detrás y honestidad. Me alegra enormemente porque los festivales de jazz no siempre tienen éxito, así que muchas felicidades al Jazz Palencia. Estoy encantada de formar parte de su cartel.

–Desembarca en esta cita jazzística con el trío Temblor, su último proyecto y al que usted misma augura una larga vida, según ha asegurado.

–El planteamiento de este proyecto fue a largo plazo con el fin de desarrollar y explorar nuevas sonoridades y el mundo de la composición, que no es lo que más me caracteriza, pero me han surgido diferentes proyectos paralelos que me están generando mucho interés, así que predigo que voy a trabajar en diferentes contextos y no sé si voy a estar trabajando exclusivamente en esta formación durante mucho tiempo, aunque sí es una obertura de camino que me permitirá desarrollar otras áreas. No obstante, me está gustando mucho la experiencia con Temblor.

–¿Cuáles son esas propuestas de las que habla?

–Ahora también estoy trabajando en otro trío con dos guitarristas, Jurandir da Silva y Josep Traver, que se llama Guitar Trío y que lleva un repertorio más conservador, no tan instrumental y con música original como en Temblor, un trío que, por cierto, genera un ambiente un poco místico en los conciertos, una intimidad en los conciertos que me encanta. Además, tengo una propuesta de un dueto bastante sorprendente para noviembre de 2026 en Barcelona, que desvelaremos muy pronto, y, también, estoy haciendo un homenaje a Amy Winehouse, junto al coro Barcelona Gospel Messengers, que está causando bastante revuelo y que ya está programando en diversos sitios de España.

–En Temblor se inspira en la tradición de los cantautores anglosajones y en la canción de autor de raíz latinoamericana.

–Con Temblor quería explorar un concepto no tan necesariamente jazzístico. La formación no es usual en el mundo del jazz, sino que tiene más que ver con una sonoridad más folclórica. En este proyecto quería incluir la composición original y homenajear a la música latinoamericana, de hecho, la formación se llama Temblor por los temblores que se producen habitualmente en Chile. Allí hemos trabajado con músicos impresionantes y hemos querido trasladar las experiencias y emociones que vivimos mi pareja y yo en ese territorio.

–¿Qué escuchará el público del concierto que ofrecerá en el teatro Ortega de Palencia?

–Tocaremos temas originales míos y de Christoph y versiones de música clásica, funk, japonesa y otros estilos. Son canciones que han llegado a nuestra vida, que nos han encajado en este proyecto y que se las hacemos llegar al público con otro color, con otro vestido. Todo el repertorio tiene sentido, aunque desde fuera pueda parecer muy dispar.

–Resalta el tono intimista, casi místico, y experimental de Temblor y hace hincapié en la calidez que otorgan los instrumentos de madera a su manera de hacer.

–A la hora de elegir al tercer acompañante – Zé Luis Nascimento– para este viaje de más pequeño formato, junto a Christoph, fue porque la percusión proyecta colores acústicos, pero ambos músicos tienden a experimentar con elementos electrónicos, de ahí que los conciertos tengan efectos de sonido que transportan al público a otro lado. Y una de las características que yo quería transmitir con este proyecto, y que se ha logrado, es la calidez. Tras un año y medio de gira con Temblor, ya hemos grabado un disco, aunque todavía no se ha publicado; de hecho, se editará después de que salga a la luz el disco de Guitar Trío.

–Niña prodigio del jazz de la mano de Joan Chamorro y quince años de carrera, media vida.

–Sí tengo 30 años y empecé con catorce o quince. Ha sido un proceso progresivo, he crecido en este ambiente y siempre he estado muy bien acompañada. Empecé con un quinteto con personas maravillosas, que siempre me han apoyado y a las que valoro cada vez más con el paso del tiempo porque me han hecho crecer a nivel personal y musical; he aprendido de una forma muy familiar…

–Hasta convertirse en una de las voces más reputadas del jazz europeo.

–Las cosas que se dicen sobre mí son muy relativas. Hay mucha gente destacando y a diferentes niveles. Valoro mucho cuando me consideran de esa forma en la escena del jazz, pero, para mis adentros, me considero una más entre mucha gente 'hipermegabuena' de Europa, que a mí me inspira y de la que soy admiradora. En mis inicios nunca tuve grandes sueños, siempre me he sentido privilegiada del sitio en el que he podido estar. Mi mayor objetivo es seguir haciendo lo que hago porque soy libre de elegir mis proyectos, hacer lo que me gusta y ser mi propia jefa. Estoy viviendo un sueño que sigue cumpliéndose a medida que tengo nuevas ideas y ganas por seguir desarrollándome. Mis inquietudes como músico no terminan y, a nivel personal, siempre quise tener vida familiar y ser mamá y ya puedo disfrutar, también, de eso, así que me siento súper afortunada.

–Después de actuar en distintos países, ¿qué público le ha sorprendido más?

–En mis conciertos, al ser un formato más íntimo, la ovación del público va por dentro. La gente que ha disfrutado en mis conciertos me lo hace saber, una vez que éstos ya han finalizado, con palabras amables y desde lo íntimo. Hemos llegado recientemente de Tampico, Méjico, y la verdad es que fui acogida como si fuera una súper estrella; me sorprendió muchísimo su reacción tan expresiva porque los artistas de jazz solemos tener un perfil discreto. A mí me motiva estar a la altura, sentirme valorada e intentar mejorar.