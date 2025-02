Monzón apuesta por el turismo itinerante con su nuevo área de autocaravanas

Monzón de Campos ha dado un paso adelante en la mejora de la oferta turística del municipio con la apertura de un área de aparcamiento y servicios para autocaravanas. La iniciativa, que ha contado con una inversión de más de 13.000 euros procedentes de ... la línea de ayudas de la Diputación de Palencia, permite dotar a la localidad de un nuevo recurso para atraer visitantes y dinamizar la economía local justo coincidiendo con el fin de semana de celebración de la Fiesta de San Blas y Exaltación de los Nabos 2025.

El nuevo espacio ha sido equipado con abastecimiento de agua potable y sistema de saneamiento y alumbrado, garantizando así unas instalaciones adecuadas para quienes eligen esta forma de turismo en su recorrido por la provincia. El Ayuntamiento de Monzón de Campos ha apostado para su ubicación por la zona aledaña al colegio, después de descartar la subida al castillo. «Hemos escogido esta zona porque no partimos de cero. Un espacio que es una conexión entre el Pabellón de Deportes, el colegio y un parque, donde se ha integrado el área de caravanas perfectamente», explica Mariano Martínez, alcalde de Monzón de Campos.

La apuesta por este tipo de infraestructuras responde a la creciente demanda de viajeros que buscan destinos con servicios específicos para autocaravanas, lo que supone una oportunidad para potenciar el turismo en el entorno rural. «Este área de autocaravanas aporta a Monzón pasajeros, turismo y consumo. A nosotros, como colectivo de autocaravanas, nos aporta servicios y, sobre todo, seguridad en las pernoctaciones», subraya Santiago Alonso, presidente de la Asociación de Autocaravanistas de Palencia. Una nueva zona con la que la provincia de Palencia suma ya más de 30 áreas en diferentes municipios, colocándose así a la cabeza a nivel regional. «Agradecemos el compromiso firme de la Diputación con estas áreas de autocaravanas. Con esta inauguración, contamos con 27 áreas públicas y cinco privadas en Palencia. Estamos a la cabeza de toda Castilla y León en este sentido«, apunta Santiago Alonso.

La Diputación de Palencia ha impulsado desde 2020 la creación y mejora de estos espacios con una inversión global de 560.000 euros, lo que permitirá, cuando concluyan las actuaciones en marcha, sumar 28 áreas distribuidas en diferentes puntos de la provincia. En el caso concreto de Monzón de Campos, la incorporación de este equipamiento se enmarca dentro de un plan estratégico para fortalecer la oferta turística del municipio y convertirlo en un punto de referencia para los viajeros que recorren la región en autocaravana. «Con la puesta en marcha de este nuevo área, será un lugar más para parar y hacer turismo, un lugar de detenimiento para diferentes tipos de turistas. La Diputación lleva varios años potenciando este turismo y tiene el compromiso de poner estas áreas en marcha, y en mantenerlas en perfectas condiciones», subraya la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén.

Con esta nueva infraestructura, Monzón de Campos se suma a la red de localidades que apuestan por el turismo itinerante como una vía para diversificar su economía y poner en valor su patrimonio y entorno natural. La iniciativa busca no solo atraer a nuevos visitantes, sino también fomentar un modelo de turismo sostenible que beneficie al comercio y a la hostelería local.

El nuevo área de autocaravanas ha sido inaugurado este viernes en Monzón de Campos coincidiendo con otra grata noticia para el municipio. Y es que la remodelación del castillo ha sido beneficiada con la subvención del 2% Cultural, ayuda que permitirá completar la restauración del mismo. «Tenemos un castillo por el que estamos de enhorabuena por las últimas noticias y esta área de autocaravanas es un complemento a todos los activos turísticos que puede tener Monzón de Campos. Hemos sido beneficiaros del 2% Cultural y eso va a ser un acicate para concluir la restauración del castillo», expone el alcalde de Monzón de Campos.

En cuanto a los plazos, la Diputación Provincial no aporta todavía fechas concretas. Las tareas acometidas de reacondicionamiento y abastecimiento de luz y agua han supuesto una inversión de cerca de 600.000 euros por parte de la institución provincial, lo que ha permitido incluir al Castillo de Monzón dentro de la programación cultural. «Hemos logrado esa financiación en el 2% Cultural para el Castillo de Monzón. No solamente porque existan obras del Estado cerca, sino porque además existe un compromiso de cofinanciación de la Diputación. Plazos no podemos adelantar; vamos a licitar los proyectos, las subvenciones tienen sus plazos y no se va a dilatar», concluye Ángeles Armisén.