La Montaña Palentina protagoniza las proyecciones de la tarde del sábado

La programación incluye también las producciones nominadas por la Academia Británica de Cinematografía

Sábado, 29 de noviembre 2025, 11:42

La Montaña Palentina, el marco en el que cada año se desarrolla el festival cinematográfico aguilarense, es el elemento común de los trabajos que se podrán ver en una sesión especial de la tarde de este sábado, desde las 16:30 horas en el Aguilar Festival Film. Cada año el certamen reserva un apartado de su programación a las producciones locales, con el objetivo de que los cineastas palentinos puedan tener un espacio para mostrar sus últimos trabajos.

En total se proyectarán cinco películas que forman parte de esta sesión fuera de concurso: 'Un mal trago', de Jesús Rodríguez, presenta a cuatro jóvenes que se enfrentan a una situación límite; 'La línea que lo cambió todo' de Óliver del Nozal, dedicado al ramal ferroviario de Barruelo de Santullán que permitió la salida del carbón de las explotaciones mineras y la expansión económica del pueblo; 'Caminos olvidados', una mirada de Cristina Herrero al proceso de despoblación en el norte de la provincia; 'Brannia Ossaria', obra de Miguel Sánchez sobre el histórico fuero de Brañosera; y 'Tierra y carbón', trabajo de fin de grado de Gloria Prieto que explora la memoria y el vínculo entre generaciones.

En la programación de este sábabo también se incluye la sesión BAFTA Infantil, con cortometrajes nominados por la Academia Británica de Cinematografía a los BAFTA 2025 (los más importantes del Reino Unido) y tres nuevas sesiones de la sección a concurso Castilla y León, cuyos premios se entregarán el domingo por la noche en el mismo acto en el que se otorgará el premio Águila de Oro de Castilla y León al actor vallisoletano Óscar de la Fuente.

El Aguilar Film Festival es un certamen organizado por el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo a través de la Concejalía de Cultura y cuenta con el patrocinio del Ministerio de Cultura y Deporte de España-ICAA, la Junta de Castilla y León, la Diputación de Palencia, Galletas Gullón, AC/E (Acción Cultural Española), Aquona y Eurostyle Systems.

