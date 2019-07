La mitad de los 255 abogados de Palencia forman parte del Turno de Oficio Francisco Pérez Paredes, Mario Monge Iglesias, Santiago González Recio, Carmen Hermoso Navascués e Ignacio Santos Izquierdo. / Antonio Quintero La provincia destinó 534.645 euros a la atención de 1.810 asuntos en 2018, un 11,5% menos que el año anterior RICARDO S. RICO Palencia Sábado, 13 julio 2019, 11:36

La inversión de 2018 en Asistencia Jurídica Gratuita en Palencia creció un 28,7% respecto al ejercicio anterior, pasando de los 415.525 euros en 2017 a los 534.645 en 2018. A pesar de que el número de asuntos atendidos bajó un 11,5% en la provincia, de 2.046 a 1.810, el alza de un 30% de las retribuciones de los abogados de oficio, tras 15 años congeladas, ha permitido incrementar la inversión, según los datos que el Consejo de la Abogacía de Castilla y León facilitó ayer en la celebración el Día del Turno de Oficio y de la Justicia Gratuita, que en Palencia se llevó a cabo con un acto en la sede del Colegio Oficial de Abogados en el que se distinguió a los abogados palentinos Mario Iglesias Monge y Carmen Hermoso Navascués por su dedicación y entrega.

Pese al aumento de las remuneraciones, un abogado de oficio percibe actualmente una retribución media de 142,29 euros por asunto, una cifra muy por debajo de la que se maneja en los despachos. Los letrados del turno de oficio llevan años reivindicando que el Estado mejore sus retribuciones y que los pagos no se realicen con retrasos, que han superado los cinco meses en el último año.

De los 255 abogados colegiados en Palencia, el 50% (126 letrados) forma parte del Turno de Oficio, una proporción tan solo superada por Zamora (55%) en la región y muy por encima de la media nacional, que se sitúa en el 32%. Los letrados del turno de Palencia atendieron 1.810 asuntos el pasado año: 925 penales, 332 civiles, 203 contenciosos administrativos, 38 sociales y 312 que suman los militares, recursos y procedimientos en vía administrativa.

«Es un día de homenaje a los abogados del turno de oficio, porque hacen una labor solidaria encomiable. Cada ciudadano paga por la justicia gratuita un total de 5,6 euros al año. Un justicia gratuita que está en el orden de 200.000 millones. Con esa cantidad, se está tratando de solventar los problemas de las personas que no tienen ingresos suficientes para acceder a la Justicia y no hay dinero que pueda pagarse y retribuirse correctamente», señaló el decano del Colegio de Abogados de Palencia, Santiago González Recio, que incidió en cómo el Ayuntamiento este año «nos ha hecho un reconocimiento con la calle de la Abogacía del Turno de Oficio, algo que es de agradecer». «Ya que no está bien retribuida, por lo menos que socialmente haya un reconocimiento a todos los abogados», añadió González Recio antes de ceder el turno al presidente de la Agrupación de Abogados Jóvenes de Palencia, Ignacio Javier Santos Izquierdo, que hizo entrega de la distinción a los letrados Mario Iglesias Monge y Carmen Hermoso Navascués «por su buen trabajo en el turno de oficio».

«El único mérito que tenemos es tratar al cliente de la justicia gratuita como a un cliente particular. Estoy convencida que la mayoría de los compañeros lo hacen así», señaló Carmen Navascués, abogada con 36 años de ejercicio. «Es una crítica que está en la calle, pero yo estoy convencida que se trata al cliente de forma idéntica, trabajando con el mismo cariño. La mayoría de los casos es así», añadió la letrada, que incidió en cómo, «en cuanto a ética y código deontológico, he tenido en mi padre, AntonioHermoso, al mejor de los maestros».

«Es un reconocimiento de los compañeros y es lo que más satisfacción me da. En el turno de oficio todos los compañeros tenemos un compromiso. Son muchos los que prestan el servicio igual o mejor que yo», aseguró por su parte Mario Iglesias Monge. «Hay mucha gente que cree que el turno de oficio es para los que empiezan, como una manera de introducirse y coger tablas, pero no es así. No es una plataforma ni una escuela de aprendizaje. El ciudadano al que asistes espera un abogado veterano, no a uno que está empezando» continuó Iglesias Monge, que aludió también a las malas retribuciones. «La batalla es para los que vienen sobre todo para los que empiezan. Yo, el turno de oficio lo llevo casi como una ONG», concluyó.