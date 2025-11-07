'Una mina de historias' impulsa nuevos talleres sobre el pasado industrial de Orbó Las sesiones buscan acercar a profesionales, investigadores y al público en general herramientas digitales aplicadas al patrimonio cultural e industrial

El Norte Palencia Viernes, 7 de noviembre 2025, 19:36 Comenta Compartir

La iniciativa formativa «Una Mina de Historias», que se está desarrollando en Vallejo de Orbó, pedanía de Brañosera, impulsa este mes de noviembre una nueva edición de talleres formativos que combinan tecnología, historia y territorio.

Las sesiones, impartidas por reconocidos especialistas, buscan acercar a profesionales, investigadores y público general las nuevas herramientas digitales aplicadas al patrimonio cultural e industrial.

Este ciclo, que se desarrollará entre los días 20 y 22 de noviembre, forma parte del compromiso del proyecto por poner en valor el legado minero y cultural de la comarca a través de la innovación y la formación especializada.

El programa comienza el jueves 20 de noviembre con el «Taller práctico de Escaneado 3D y Fotogrametría con Drones en Edificios Históricos», impartido por el arquitecto y docente Javier Alonso Madrid, especialista en metodología BIM y digitalización del patrimonio cultural.

Durante cuatro horas, los participantes aprenderán a documentar un edificio histórico mediante escáner láser terrestre y drones, generando modelos tridimensionales de alta precisión listos para su aplicación en conservación o restauración.

El viernes 21 de noviembre, el periodista y ensayista Marcos Pereda Herrera, profesor en la UNED y experto en patrimonio industrial, ofrecerá una sesión teórica sobre Patrimonio Cultural e Industrial en la Montaña Palentina.

Una propuesta que recorre la historia material e inmaterial del territorio, desde las antiguas minas hasta la arquitectura civil y religiosa asociada, y reflexiona sobre su valor como elemento de identidad y memoria colectiva.

El ciclo se cerrará el sábado 22 de noviembre con el «Taller sobre Inteligencia Artificial aplicada al Patrimonio Cultural y a los Sistemas de Información Geográfica (SIG)», a cargo de Pedro Ortega Ventureira, ingeniero industrial, doctor en Historia del Arte y experto en tecnologías aplicadas al patrimonio.

En esta sesión se explorarán las posibilidades que ofrece la IA para crear mapas temáticos y visualizar el territorio patrimonial desde una mirada innovadora, integrando datos, historia y diseño digital.

A lo largo de estas tres jornadas, los asistentes podrán adentrarse en el escaneado 3D y la fotogrametría con drones, conocer la historia y el valor del patrimonio cultural e industrial de la Montaña Palentina, y explorar el uso de la inteligencia artificial aplicada al territorio. Una ocasión única para aprender, compartir experiencias y participar en la digitalización del legado minero y cultural de la comarca.

'Una Mina de Historias' nació con la motivación de recuperar la memoria industrial de la Montaña Palentina y transformarla en motor de conocimiento y desarrollo sostenible. Desde su sede en la Casa del Pueblo de Vallejo de Orbó, el proyecto impulsa cursos, rutas y actividades de interpretación patrimonial orientadas tanto a profesionales como a la ciudadanía - Indica Jesús Mediavilla, alcalde de Brañosera.

Su apuesta combina tradición y vanguardia, fomentando el uso de tecnologías como la digitalización 3D, la inteligencia artificial o los sistemas de información geográfica en el estudio y difusión del patrimonio, así como otros cursos realizados sobre creación de producto turístico para comercializar en agencias de viajes o sobre promoción y marketing en redes sociales. Todo ello con una visión profundamente arraigada al territorio y a su historia minera.

«Queremos que el patrimonio no sea solo pasado, sino también una herramienta para construir futuro en la Montaña Palentina», concluyen desde el ayuntamiento de Brañosera. La participación en los cursos es gratuita y las plazas son limitadas.