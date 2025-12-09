El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La consejera conversa con Blas Donis en la visita a las obras de modernización del regadío. Lucía Burón-Ical
Palencia

26 millones para modernizar 2.200 hectáreas de regadío en el Bajo Carrión

La consejera de Agricultura reclama al Gobierno central más fondos para Seiasa y nuevas regulaciones para desbloquear otras 22.000 hectáreas pendientes en Palencia

El Norte

El Norte

Palencia

Martes, 9 de diciembre 2025, 13:56

Comenta

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, María González Corral, anunció hoy una inversión superior a los 26 millones de euros del Instituto Tecnológico Agrario (Itacyl) para modernizar 2.200 hectáreas de regadío en la primera fase del Bajo Carrión, una actuación que incluye energía fotovoltaica y que permitirá ahorrar entre un 25 y un 30 por ciento de agua, reducir casi a cero el consumo eléctrico y multiplicar por seis la incorporación de jóvenes agricultores en las zonas modernizadas.

Durante su visita a las obras, acompañada por regantes, alcaldes y representantes provinciales, González Corral destacó que esta intervención «es un ejemplo claro de lo que conseguimos cuando modernizamos regadíos, con una mayor eficiencia hídrica, ahorro energético y explotaciones un 30% más rentables», aseguró en declaraciones recogidas por Ical.

La consejera subrayó la apuesta por la energía solar, que hará «mínima» la dependencia de la red eléctrica, y recordó que en la provincia de Palencia la Junta ya ejecuta o tiene en marcha actuaciones en cerca de 10.000 hectáreas por más de 44 millones de euros, de los cuales 22 millones corresponden a obras ya finalizadas en la presente legislatura.

La titular de Agricultura insistió en la necesidad de que el Ministerio de Agricultura dote de fondos a Seiasa para activar la segunda fase del Bajo Carrión y alcanzar las 6.600 hectáreas totales de la comunidad de regantes, así como las 22.000 hectáreas pendientes en toda la provincia. Además, reiteró su petición al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para que ejecute las obras previstas en el plan hidrológico y aumente la capacidad de regulación de la Cuenca del Duero, que actualmente solo llega al 30% frente a más del 200% de otras cuencas españolas.

Las obras, cuya finalización está prevista para marzo o abril de 2027, incluyen la toma desde el azud, una nueva balsa de regulación y las conducciones principales. En paralelo avanza la concentración parcelaria, con bases definitivas previstas para febrero o marzo de 2026.

Por su parte, el presidente de la comunidad de regantes Bajo Carrión-Villoldo, Blas Donis, agradeció la implicación de la Junta y valoró que los responsables políticos «hagan suya» la infraestructura visitándola. Donis recordó que quedan 4.300 hectáreas por modernizar y que la comunidad ya prepara el proyecto de la siguiente fase, que preferiría ejecutar de una sola vez. Finalmente, Donis resaltó la captación de agua a 20 kilómetros que, gracias a la pendiente natural y la fotovoltaica, permitirá regar «prácticamente con coste energético cero», y alertó de la situación crítica de la cuenca del Carrión, «la más deficitaria del Duero», con 52.000 hectáreas de riego y 350.000 habitantes a abastecer con la misma agua.

