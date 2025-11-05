11 millones de euros de ingresos y de gastos en la Diócesis de Palencia

La Diócesis de Palencia celebrará el próximo domingo 9 de noviembre el Día de la Iglesia Diocesana 2025, una jornada que este año se presenta ... bajo el lema 'Tú también puedes ser santo', con el propósito de invitar a todos los bautizados a descubrir la santidad en la vida diaria. El obispo Mikel Garciandía presentó la iniciativa en el Centro Juvenil Diocesano, acompañado por Alba del Hoyo, joven estudiante y miembro de la Acción Católica General, y Leslie Jara, trabajadora migrante de la tienda solidaria Moda-Re, impulsada por Cáritas.

El obispo destacó que la celebración se enmarca dentro de la programación pastoral «Creando puentes. Creciendo como Iglesia sinodal y misionera», que orientará la acción diocesana durante el bienio 2025-2026. En este contexto, el lema elegido pretende recordar que «la santidad no es cosa de unos pocos, sino una tarea que corresponde a todos los que siguen a Jesús».

Garciandía subrayó que «los santos son las personas que se atreven a mostrar otra faceta de la realidad frente a lo establecido» y que el objetivo de la campaña es «provocar una reflexión sobre qué significa hoy ser santo». Añadió que la santidad no consiste en hechos extraordinarios, sino «en dedicar el tiempo a lo más importante: amar, servir y construir comunidad desde lo pequeño».

La presentación contó con dos ejemplos que, desde realidades distintas, simbolizan ese mensaje de vida y compromiso. Alba del Hoyo, de 22 años, estudiante universitaria y vinculada desde niña a la parroquia de San Antonio, encarna esa santidad sencilla que nace del compromiso cotidiano. Participa en la catequesis, acompaña a un grupo de jóvenes que se confirmarán este mes y forma parte activa de la Acción Católica General. «Ser santo no es hacer cosas grandes, sino hacer con amor las cosas pequeñas, y eso podemos hacerlo todos», señaló. Reconoce que su fe «no se vive en soledad», sino en comunidad, y que la parroquia «está viva», con más de doscientos niños y setenta jóvenes que se reúnen cada viernes para compartir momentos de oración, convivencia y servicio. Para ella, la Iglesia «sigue siendo un espacio de encuentro que da sentido» en medio del ritmo acelerado de la vida universitaria.

En el otro extremo vital, Leslie Jara, natural de Perú y residente en Palencia desde hace dos años, representa una fe que ha encontrado raíces nuevas en la acogida. Llegó a la ciudad en busca de oportunidades y encontró en Cáritas una mano tendida. Hoy trabaja en la tienda Moda-Re, donde las prendas y los objetos donados «tienen una segunda vida, igual que muchas personas que vuelven a empezar». «Yo veo la santidad en los pequeños actos: en la amabilidad, en la paciencia, en hacer las cosas ordinarias con un amor extraordinario», afirmó. Para Leslie, el trabajo es también una forma de servicio, «una manera de agradecer lo recibido y de acompañar a otros que llegan con las mismas dudas que tuve yo». Destacó además la importancia de la escucha y del apoyo mutuo en la vida familiar y laboral, convencida de que «la fe se demuestra más en lo que se hace que en lo que se dice».

La jornada del domingo servirá además para dar cuenta de la actividad pastoral, social y económica de la diócesis, que el pasado año cerró con un presupuesto de 11 millones de euros (cantidad que equilibró en ingresos y gastos) y una intensa labor en los ámbitos educativo, caritativo y misionero.

En la provincia trabajan 164 sacerdotes y 477 religiosos, se mantienen 46 centros de atención social y 14 centros educativos concertados, y 369 misioneros palentinos desarrollan su labor en los cinco continentes.

Garciandía concluyó señalando que este día es una oportunidad para reconocer la corresponsabilidad de todos los fieles en la vida de la Iglesia y para «valorar la entrega silenciosa de tantas personas que, con su tiempo y su compromiso, sostienen la fe y la esperanza en Palencia».