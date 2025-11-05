El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El obispo de Palencia, entre Leslie Jara y Alba del Hoyo.

11 millones de euros de ingresos y de gastos en la Diócesis de Palencia

'Tú también puedes ser santo', lema del Día de la Iglesia Diocesana que se celebra este próximo domingo

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 07:17

Comenta

La Diócesis de Palencia celebrará el próximo domingo 9 de noviembre el Día de la Iglesia Diocesana 2025, una jornada que este año se presenta ... bajo el lema 'Tú también puedes ser santo', con el propósito de invitar a todos los bautizados a descubrir la santidad en la vida diaria. El obispo Mikel Garciandía presentó la iniciativa en el Centro Juvenil Diocesano, acompañado por Alba del Hoyo, joven estudiante y miembro de la Acción Católica General, y Leslie Jara, trabajadora migrante de la tienda solidaria Moda-Re, impulsada por Cáritas.

