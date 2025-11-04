Más de un millar de palentinos se sumarán el domingo a la jornada de deporte en familia Las actividades se desarrollarán en el Campo de la Juvuntud y estarán adaptadas a todas las edades, además de incluir propuetas de ocio y entretenimiento

El Norte Palencia Martes, 4 de noviembre 2025, 17:17 Comenta Compartir

La Junta de Castilla y León organizará el próximo domingo, 9 de noviembre, la jornada Deporte y Familia, que tendrá lugar en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva Campo de la Juventud de la capital palentina de 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 20:00 horas. La actividad, que ha contado con un presupuesto de 18.137 euros, pretende fomentar la conciliación de todas las personas involucradas en los programas de deporte en edad escolar de Castilla y León. «La Junta de Castilla y León como todos saben, fomenta el deporte en todos los ámbitos de la vida, Desde el deporte en edad escolar con la la educación física en los colegios, hasta el deporte de alto nivel. Y un ejemplo de alto nivel es este módulo de alto rendimiento, en el que se celebrarán las actividades, que unido a la estancia de la selección de de voleibol, pues constituyen unas infraestructuras deportivas de muy alto nivel en la provincia de Palencia. Pero también fomentamos el deporte adaptado, el deporte en las personas mayores y el deporte en familia», señaló el delegado territorial de la Junta, José Antonio Rubio, durante la presentación de las actividades, de las que señaló que su objetivo principal es disfrutar de la práctica deportiva en familia, ofreciendo diversas áreas que favorezcan la participación de todos los integrantes de las familias, y promoviendo la inclusión de las personas con discapacidad.

Rubio, que estuvo acompañado por la jefa del Servicio de Cultura, Marta Cardeñoso, y por la directora del Campo de la Juventud, Elena Balbás, destacó que con el desarrollo de esta iniciativa «se busca que las familias disfruten de un ambiente deportivo, de diversión y motivación mientras interiorizan los valores intrínsecos de la actividad física, como son el compañerismo, el respeto por los demás, a las normas y el trabajo en equipo».

El evento se articulará en diferentes áreas temáticas distribuidas por el recinto, con propuestas adaptadas a diferentes edades y niveles, que combinan juego, actividad física, educación para la salud e inclusión, garantizando la atención de personal titulado. En el acceso se habilitará la recepción de participantes como punto de información, registro y atención a dudas. Asimismo, todas las zonas contarán con monitores titulados encargados de organizar y supervisar las actividades para garantizar una experiencia segura, educativa y divertida. «El deporte es una actividad fundamental tanto para el bienestar físico y psíquico de las personas, mejorando la salud y la calidad de vida, tanto la calidad de vida presente como la calidad de vida futura. La gente que hace deporte va a a envejecer mucho mejor y va a añadir calidad a los años de vida que tenga», manifestó Rubio Mielgo.

Durante la jornada se podrá disfrutar de una zona de baile donde practicar bailes urbanos, zumba o similares dirigidos a todas las edades. Además, habrá una zona delimitada para juegos en familia y juegos inclusivos. También se instalará una zona de ludoteca y guardería, en la que los participantes podrán realizar talleres, disfrutar de zona de relax y juegos multideportivos, pintacaras o multicuentos.

La animación continuará en otra zona de hinchables, con la instalación de al menos cinco atracciones, así como en la zona I-Sports, en la que se dispondrá de simuladores de realidad virtual y consolas, todas ellas con capacidad para 10 familias.

Para la participación en el evento, las familias tienen que cumplimentar una ficha de inscripción que posteriormente entregarán en la mesa de recepción donde se les proporcionará una mochila en la que podrán encontrar un folleto informativo, una pieza de fruta y una botella de agua. «En las dos ediciones anteriores han sido todo un éxito y concretamente el año pasado participaron 402 familias, con 1.206 personas durante la jornada, cifra que esperemos superar este este año, porque es una de las actividades que más interés genera entre los deportistas y las familias de los deportistas», manifestó el delegado territorial.

Los trabajos han afectado al pabellón polideportivo, las dos salas de gimnasia, la de musculación, el área de vestuarios y saunas, las pistas de squash y las dependencias administrativas. Se han reparado las cubiertas y renovado las carpinterías para garantizar la conservación del calor y de una ventilación adecuada. El proyecto ha incluido la colocación de placas fotovoltaicas, la instalación de un ascensor en el vestíbulo y la renovación de las señales y carteles informatios.