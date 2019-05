Un millar de moteros hacen parada en Palencia con la ruta Punta a Punta

Madrid, Bilbao, Sevilla, Ibiza, Alicante o Santander. No. No es la canción 'Souvenir' de MClan. Son muchos de los lugares de origen de los moteros que se han dado cita en la Plaza Mayor y la plaza de San Francisco de la capital palentina. Y es que en el centro de la ciudad ha concluido la primera etapa del evento Punta a Punta, que recorre la península de oeste a este con el objetivo de transportar, de forma simbólica, agua del Atlántico al Mediterráneo. Desde La Coruña salieron las 750 motos (más de 1.000 personas), que recorrieron toda Galicia y parte de la meseta norte para pernoctar en Palencia. «Hemos completado las plazas hoteleras de la ciudad y parte del alfoz, incluso muchos van a dormir en Valladolid, porque no quedaba ningún sitio para descansar», apunta Jaime Girón, uno de los organizadores.

Fiesta en la calle

La Plaza Mayor se ha convertido en un organizado aparcamiento de motos, principalmente BMW, que no paraban de aterrizar en Palencia. El cansancio se notaba en los rostros de los pilotos, que iban directos al control de firmas antes de conocer la gastronomía y el comercio palentino, pues la fiesta de la Plaza Mayor se trasladó, tras una breve intervención del alcalde, al comercio y los bares de la ciudad.

Mientras pilotos y acompañantes se empapaban de los encantos palentinos, las motos reposarán al amparo del Ayuntamiento. En esos dos emplazamientos, las 750 motos, valoradas todas ellas en más de 15 millones de euros, esperaran impacientes a que el sol salga para seguir con la segunda etapa, la que llevará al millar de personas hasta Zaragoza, segunda parada del evento Punta a Punta, que concluirá el sábado en Castellón. «Buscamos ciudades grandes que tengan interés cultural y hemos dado con un lugar privilegiado. Se ha cumplido perfectamente con las expectativas generadas, incluso se han superado. Sabemos que la ciudad y las instituciones se han volcado con el evento», ha señalado un ilusionado, pero desbordado Girón.

Además de representantes de todos los rincones de la geografía nacional, la representación internacional estuvo formado por un gran grupo de portugueses, un mexicano y un alemán, que, con su BMW, recorrió toda Europa Central para tomar salida desde Galicia.

El acto institucional concluyó con la entrega de varios obsequios entre los organizadores y los representantes del Ayuntamiento.