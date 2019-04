Milagros Marcos: «Decir a la gente solo lo que quiere oír no es hacer una política responsable» Milagros Marcos, en la Calle Mayor de Palencia. / Antonio Quintero La candidata del PP por Palencia al Congreso de los Diputados acusa al presidente Pedro Sánchez de ser populista «porque está prometiendo cosas que después no cumple» JOSÉ MARÍA DÍAZ Palencia Domingo, 7 abril 2019, 09:21

Funcionaria de la Junta, consejera de Servicios Sociales, después de Agricultura, procuradora en las Cortes de Castilla y León, y ahora cabeza de lista al Congreso de los Diputados por el PP. Milagros Marcos atesora una fulgurante carrera política, en la que siempre ha ido de la mano del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera. Hace poco decidió unir su destino político a la candidatura de Pablo Casado, su paisano, en las primarias populares. Triunfó el palentino y ella ha obtenido su premio, tomando el relevo en la cabeza de la lista al Congreso del mismísimo exministro y exportavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo.

–De las Cortes de Castilla y León al Parlamento nacional, un salto importante para cualquier representante político…

–Desde luego, un salto muy importante que hay que agradecer. En primer lugar, al Partido Popular y también a Pablo Casado en primera persona, a Alfonso Fernández Mañueco y a la presidenta en Palencia.

–Hay quien asegura que ha sido el presidente Herrera quien le ha aupado en el salto al Congreso.

–Herrera me ha enseñado todo lo que sé en política, y, por lo tanto, solo puedo agradecer al presidente Herrera, primero, que haya confiado en mí en tan diferentes áreas de gestión. Empecé de alto cargo con él en la Consejería de Sanidad, pasé a Servicios Sociales, después fui consejera de Familia, luego de Agricultura y por último a la portavocía y siendo la voz del Gobierno regional. Por lo tanto, Herrera siempre me ha aupado, siempre ha confiado en mí y le estaré eternamente agradecida.

–¿Espera que se pudiera producir este paso o no se había planteado un candidatura al Congreso?

–Bueno, yo nunca he sido una persona ambiciosa y nunca me he planteado qué iba a hacer después; he estado en cada momento dedicada a los que estaba, y han ido llegando las cosas con normalidad absoluta. Ahora, el gran reto en política lo tenemos en España. Porque España está en jaque. Tenemos que conseguir que no vuelva a suceder lo que ya ocurrió con las políticas de rey mago que hizo Zapatero y que en estos momentos estamos viendo que se están repitiendo con el Gobierno de Sánchez. Yo viví esas políticas desde los servicios sociales, viví los problemas de la gente, y no quiero que los españoles, que los palentinos, volvamos a sufrir lo que vivimos en el año 2011 como consecuencia de una irresponsabilidad política absoluta y de dimensiones estelares. A todos nos encanta decir que sí, nos encanta prometer, decir que vamos a subir las pensiones, que vamos a congelar los impuestos, que vamos a hacer todo lo que piden los ciudadanos… Pero decir lo que la gente quiere oír no es una política responsable.

–¿Pero no cree que en momentos como este, en el que cada voto cuenta más que nunca, decir la verdad no es un grave error político?

–Yo creo que siempre hay que decirle a la gente la verdad. Un político responsable, que tiene vocación de servicio, que tiene interés en resolver los problemas de los ciudadanos, lo que no puede es mentir para tratar de obtener los votos. Eso es un gran error. Aunque es cierto que hay determinados partidos que surgen, precisamente, de decir a la gente lo que quiere oír, del populismo, de decir incluso barbaridades que no pueden cumplirse, pero que posiblemente tengan rédito político.

–¿Y a qué partidos sitúa Milagros Marcos en la esfera del populismo?

–Los populismos están ahí. La demagogia es su cartilla, su libro-guía. Sin embargo, los partidos responsables y con capacidad de gobierno no se dedican a decir a la gente lo que quiere oír, sino lo que se debe hacer, por duro que sea. Y en estos momentos hay cosas que no se pueden prometer si no conseguimos que la economía se estabilice totalmente.

–Da la impresión de que a quien sí sitúa entre esos populismos es al presidente Pedro Sánchez…

–Desde luego que acuso al presidente Pedro Sánchez de ser populista. Está prometiendo cosas que después no cumple. Un ejemplo muy claro de que esto que digo es realidad. Presentan unos presupuestos, que por suerte para los castellanos y leoneses y para los palentinos no se aprobaron, en los que lo que se anunció en el Consejo de Ministros, lo que se vendió a bombo y platillo, no coincidía para nada con el informe que el mismo día y del mismo Ministerio llegó a la Junta de Castilla y León. El dinero que se prevé para la comunidad autónoma no son 400 millones de euros más, sino que son 600 millones de euros menos de lo que nos gastamos el año pasado en sanidad, educación y servicios sociales. Si son capaces de mentir con algo tan serio como son los presupuestos, el déficit o cuál es la situación de las pensiones…. Lo demás nos lo podemos esperar todo. Estamos viendo cómo a Castilla y León le desapareció en esa propuesta de presupuestos toda la financiación para las inversiones, y, sin embargo, aparecieron 2.000 millones de euros en Cataluña.

«Esperamos mantener los dos diputados» –El PP tenía en las últimas elecciones generales un colchón de 45.000 votos, frente a veintitantos mil del PSOE, la caída sería muy grande. –Por eso esperamos mantener los dos diputados. Yo estoy convencida de que el trabajo de todos estos años, el esfuerzo en la gestión, el tener cinco puntos menos de paro de lo que tiene la media nacional… En Palencia, tenemos además para cada médico ochocientos usuarios y la media nacional son 1.400 pacientes… –Y, sin embargo, media provincia está enfadada por problemas sanitarios, en especial en la zona norte. –Sí, y tienen razón, porque tenemos serios problemas para poder contratar médicos. No hay profesionales suficientes en el Sistema Nacional de Salud. Pero no es un problema solo del norte de Palencia, lo tenemos en toda España. Esto es un problema nacional, y el señor Sánchez, en lugar de hablar del Valle de los Caídos, debería dedicarse a ver cómo podemos tener más plazas de mir para tener más médicos. Es una urgencia, como que haya un sistema educativo común y que nuestros jóvenes con excelentes notas y preparación se tengan que ir a estudiar fuera porque las plazas las ocupan alumnos de otras comunidades autónomas donde se les exige menos. No quieren una EBAU única, no quieren pacto educativo, y esto es lo que hecho Pedro Sánchez desde que llegó a la Moncloa, perjudicar a Castilla y León.

–El PP mantiene en Palencia los dos diputados desde hace más de treinta años, pero las encuestas apuntan a que podría perder uno en estas elecciones, ¿lo cree posible?

–Yo lo que creo es que tenemos que poner en valor es el esfuerzo que hemos venido realizando desde el Partido Popular todos estos años, los niveles de los servicios que se consiguen en las comunidades en las que gobierna el Partido Popular, el bienestar que se consigue en España cuando gobierna el Partido Popular, cómo sube el empleo, cómo se activa la economía, cómo hay estabilidad para que las empresas sigan creciendo. Lo que desde luego no es una garantía es lo que hace este Gobierno socialista, que es gastarnos lo que no tenemos y decirnos que nos van a subir un poquito, cuando lo que está subiendo y mucho es el recibo de la luz, son los impuestos, es el combustible de la caldera porque nos cierran las térmicas… Todos queremos ser sostenibles, pero yo quiero ser la primera en la carrera verde.

–¿Pero no le preocupan de verdad las encuestas?

–Todo preocupa, por supuesto. Lo que hace falta es ser capaces de trasladar a los palentinos cómo cuando gobierna el Partido Popular hay crecimiento, hay empleo, hay estabilidad, no tenemos problemas de desahucios, no tenemos problemas de alimentos en las familias, y, sin embargo, cuando gobierna el PSOE, esto ocurre. Que vean también la diferencia de cómo está el sistema sanitario donde gobiernan los socialista y cómo está el sistema, teniendo problemas, desde luego, que los tenemos de falta de profesionales, pero cómo está en Castilla y León y en Palencia. Que se vea cómo está la educación. Somos un referente a nivel mundial, que se vean las cifras de absentismo escolar de aquí y las de los lugares donde gobierna el Partido Socialista. Eso es lo que tienen que saber los palentinos, eso es lo que debemos saber transmitir a aquellas personas que todavía no están convencidos. Cada uno puede votar lo que quiera, pero todos deben contar con la suficiente información, con el conocimiento, para saber que si se vota a partidos de los extremos lo que realmente está haciendo es votar al señor Sánchez.

–El PP insiste mucho en el mantra del voto útil en las provincias pequeñas como Palencia…

–Claro, porque aquí, todo lo que no sea voto al Partido Popular es voto al Partido Socialista.

–No me diga que esto es fácil de entender, cuando se puede votar a infinidad de partidos...

–Es así por la ley D'Hondt, es una ley complicadísima de explicar y de entender, que hace que si no hay votos suficientes como para que en un partido el segundo diputado duplique en votos al siguiente, esos votos desaparecen y por lo tanto es un escaño que va a otro partido. Por lo tanto, creo que la mejor forma de explicarlo es esa, todo lo que no sea votar al Partido Popular es votar al PSOE.