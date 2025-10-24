Un mes más de plazo para las obras del aparcamiento del Otero El Ayuntamiento aprueba la prórroga solicitada por Obras Herzaco S.L., y fija el 18 de noviembre como nueva fecha límite

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Palencia ha aprobado este viernes una ampliación de un mes en el plazo de ejecución de las obras del aparcamiento disuasorio en la calle Cerro del Otero, incluidas en el Plan de Sostenibilidad Turística de la ciudad. Así, la empresa adjudicataria, Obras Herzaco S.L., deberá finalizar los trabajos antes del 18 de noviembre de 2025.

El Consistorio consideró justificada esta prórroga, ya que la nueva fecha se ajusta al calendario establecido por la Junta de Castilla y León, que permite ejecutar las actuaciones de este plan hasta abril de 2026. Este proyecto, financiado por los fondos NextGeneration EU dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, busca mejorar la movilidad y sostenibilidad en la ciudad de Palencia.

El estacionamiento dispondrá de 36 plazas, distribuidas en 27 de vehículos particulares, tres para usuarios con movilidad reducida, otras tres destinadas a autobuses y el resto para coches eléctricos de alquiler municipal, para uso exclusivo de los visitantes que quieran acceder al monumento. Será un intercambiador de vehículos a los pies del propio cerro que permitirá además mejorar la renaturalización de la zona y que está financiado por fondos NexGeneration.