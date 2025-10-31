El 'Mes de la Infancia' se centrará en la lucha contra la violencia entre iguales Uno de los eventos será el Pleno Infantil el 20 de noviembre, Día Internacional de los Derechos del Niño

El Ayuntamiento de Palencia ha presentado el programa del 'Mes de la Infancia', que este año se centra en abordar la problemática de la violencia entre iguales, un tipo de maltrato que se produce entre niños y adolescentes con edades y condiciones similares, caracterizado por un desequilibrio de poder que deja a la víctima en situación de vulnerabilidad.

Las actividades, organizadas por la Concejalía de Infancia, Juventud y Educación, se desarrollarán entre el 7 y el 27 de noviembre e incluyen propuestas cinematográficas, gymkhanas, cuentacuentos, talleres, juegos, teatro, una jornada profesional y un festival de danzas, dirigidas a menores y sus familias.

Durante la presentación ante los medios, la concejala de Bienestar Social, Charo García; el responsable del área de Juventud e Infancia, Orlando Castro; y la técnico de Juventud, Ángeles Fernández, destacaron la necesidad de fomentar un entorno favorable para el desarrollo infantil, cargado de valores positivos. «El bullying o acoso escolar es una acción intencionada que genera indefensión en la víctima, afectando su salud, confianza y provocando aislamiento, ansiedad o despersonalización», explicaron. «Desde las instituciones debemos sensibilizar, crear conciencia y potenciar el respeto a través de actividades lúdicas que inviten a la reflexión».

Uno de los eventos estrella será el Pleno Infantil, programado para el 20 de noviembre –Día Internacional de los Derechos del Niño– a las 18.00 horas en el salón de plenos del Ayuntamiento de Palencia. Los menores presentarán propuestas al equipo de Gobierno, con la novedad de poder intervenir en el documento de Presupuestos. Ese mismo día, el centro escolar La Salle acogerá la lectura del Manifiesto Infantil en representación de todos los colegios de la capital.

Otro punto clave es la jornada 'Violencia entre iguales: entre lo visible y lo invisible', el 27 de noviembre a partir de las 10.00 horas en el patio del teatro Principal, con expertos en educación, psicología y deporte para identificar formas de violencia y promover el respeto a la diversidad.

Bajo el paraguas 'Raíces de buen trato', se ofrecerán talleres prácticos: el 14 de noviembre, de 18.00 a 19.30 horas en el colegio Blas Sierra, sobre 'Violencia entre iguales en el aula'; y el 28 de noviembre, a la misma hora en Santo Domingo de Guzmán, sobre esta problemática más allá del entorno escolar.

Las asociaciones juveniles aportan su granito de arena con diversas iniciativas. Aspaym CyL organizará 'Ponte en mis zapatos' el 19 de noviembre (17.00-19.00 h.) en el Centro Comercial Las Huertas. Scouts San Miguel realizará la gymkhana 'Conflictos Mundiales' el 22 de noviembre; Pandillas, 'Construyendo convivencia' el 21 en la Parroquia del Cristo; Grupo Scout Barrio del Carmen, 'Conociendo los derechos de la infancia' el 22 (16.30-18.30 h.) en la Iglesia de San José; y Scouts Castilla, juegos contra la violencia el mismo día (16.30-18.30 h.) en el parque de la Carcavilla para niños de 7 a 18 años.

El programa se completa con una gymkhana fotográfica 'Juntos es Mejor. Miradas positivas: Recuperemos el color' el 22 de diciembre (desde las 18.00 h.) en el parque del Salón para menores de 10 a 16 años; el XI Festival Infantil de Danzas con 'El Zascandil' de Palencia y 'La Alegría del Soto' de La Adrada (Ávila); teatro de Cruz Roja y Garrapete el 25 de noviembre; marcha inclusiva 'Construyendo puentes, no muros' el 16; proyecciones cinematográficas todos los sábados a las 20.00h. en el cine Avenida; talleres culinarios; y una actividad deportiva inclusiva de Down Palencia.

