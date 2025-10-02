El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Residencia Puente de Hierro. Marta Moras
Palencia

Mejoras en la estructura y el saneamiento de la residencia Puente de Hierro

La Junta aporta 600.000 euros en dos anualidades, más de 135.900 euros en 2025 y más de 480.660 el próximo ejercicio

El Norte

El Norte

Palencia

Jueves, 2 de octubre 2025, 14:11

Comenta

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, aprobó el refuerzo de la estructura y la renovación del saneamiento de la Residencia de Personas Mayores Puente de Hierro en Palencia por 616.611 euros financiados con fondos europeos.

La ejecución de la cuantía se llevará a cabo en dos anualidades, un total de 135.948 euros en 2025 y más 480.663 el próximo ejercicio. Así, se realizarán dos intervenciones distintas, una se centrará en el refuerzo estructural del edificio, cuyo plazo de ejecución será de seis meses. En este caso, se fortificará el forjado del techo de la segunda planta, con el objetivo último de robustecer la estructura horizontal del inmueble y subsanar algunas incorrecciones de la construcción.

La segunda actuación consistirá en la renovación de parte de las instalaciones de saneamiento, a través de la sustitución de las antiguas tuberías de hierro que se utilizan como acometida de agua caliente sanitaria y fría, puesto que se encuentran parcialmente obstruidas.

