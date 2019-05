El medio rural palentino reclama medidas para combatir la sangría poblacional Manifestación de la España vaciada celebrada el pasado 31 de marzo en Madrid. La despoblación centra el debate y distintos movimientos esperan que las promesas sirvan para frenar el problema MARCO ALONSO Viernes, 17 mayo 2019, 16:37

Palencia es una parte de España que lleva años perdiendo población, pero han tenido que llegar las elecciones para que eso a lo que ahora se denomina la España vaciada se cuele en el debate político, para que se hable de los problemas de esta provincia unos cientos de kilómetros al sur de Dueñas. Todos los líderes de uno y otro color han comenzado a hablar de despoblación en las Generales y ahora –en plena campaña de las Europeas, Autonómicas y Municipales– la sangría poblacional es un tema aún más recurrente, pero esa repentina actualidad que parece haber cobrado de repente este problema genera cierta desconfianza entre aquellos que sufren en sus carnes las consecuencias del descenso demográfico.

«Me sorprende mucho que de repente se le esté dando tanta cobertura a la despoblación. Este no es un problema de hace dos días», sentencia Raúl Toribios que, junto a casi 150 jóvenes de las comarcas de Tierra de Campos y del Cerrato, participa en el movimiento 'Bloque Joven Rural', que pretende reivindicar la juventud como única fórmula para revitalizar el medio rural ante la amenaza que supone la pérdida poblacional que se constata cada año con la publicación de los datos demográficos del Instituto Nacional de Estadística.

Fue el pasado 31 de marzo cuando surgió la mecha del asociacionismo contra el vaciado del medio rural, concretamente durante la manifestación contra la despoblación en la que 100.000 personas clamaron en Madrid contra este problema que azota a Palencia y a otras partes de la geografía nacional. «Vimos una noticia de que se iba a celebrar la movilización. Vimos que Soria y Teruel estaban movilizando autobuses y a raíz de eso empezamos a mover autobuses también por aquí. Al principio la idea era solo mover gente para la manifestación en Madrid, pero a raíz de ahí ha surgido un movimiento. Nos estamos organizando y la meta es que esto sirva para encontrar soluciones reales a la despoblación», explica Toribios.

Son varias las medidas concretas que se han planteado desde este colectivo. La más destacada es en el ámbito de la educación, donde el Bloque Joven Rural no ha dudado en proclamar a los cuatro vientos que los más pequeños necesitan una asignatura obligatoria para conocer el medio rural, que se complementaría con formación profesional en oficios tradicionales, una idea para la que se necesitaría un pacto de estado entre las distintas administraciones. «Queremos que dejen de pasarse la pelota sobre las competencias del mundo rural. Si de verdad les interesa el medio rural, no parece muy difícil que firmen este pacto tras las elecciones», aseguró durante la presentación de este proyecto la representante del CDR de Carrión de los Condes, Auxiliadora Delgado.

«No queremos casas sin personas, ni personas sin hogar». Bajo esa expresión, estos colectivos ahondaron en la necesidad de fijar población en las localidades pequeñas. «Es necesaria una creación de un banco de viviendas y de tierras a fin de intentar solucionar el grave problema de acceso a la vivienda en propiedad o alquiler», afirmó Delgado, quien dio entrada a un debate necesario en el mundo rural, la falta de Internet. «Tenemos que dotar a todos los núcleos de banda ancha, garantizando la equidad de precio, velocidad y movilidad, así como fomentar la formación digital de la población rural. No hay que dejar fuera ningún municipio ni comarca por muy despoblada que esté», prosiguió.

La llegada de las nuevas tecnologías no ha abierto un abanico de ventajas para los habitantes de los pueblos, que reivindican puntos de recogida con claves para recoger pedidos por Internet. «Esta es una demanda de los más jóvenes. De esta forma se evitaría ir a la ciudad a por algo concreto», apuntó Delgado.

Uno de los colectivos que se ha mostrado más pragmático en su lucha contra la despoblación ha sido 'Tú haces comarca', que presentó a la Junta y a la Diputación una serie de medidas que, a su juicio, pueden frenar este problema, para el que hay soluciones. «Unido a este drama, hay que hablar de oportunidades y esperanza, de una luz enorme que puede y debe derrotar a la oscuridad y las sombras que asolan el día a día en nuestros pueblos ante la falta de servicios, ante la falta de igualdad de oportunidades laborales, sociales o de ocio. Frente a aquellos que viven en las ciudades o en los grandes núcleos de población», recalca el colectivo en su búsqueda de una luz al final de ese túnel de la despoblación, en el que permanecen buena parte de los pueblos de una provincia que también vota y que estudia las medidas presentadas por unos y otros para frenar esta sangría que no cesa.

Algunas de las propuestas del colectivo 'tú haces comarca'

• Economía

- Ayudas: Que las diferentes ayudas institucionales tengan una discriminación positiva a favor de las pequeñas inversiones con compromiso de vida en el territorio para asentar a la población.

- Política Agraria: Que se prime la agricultura familiar.

- Sostenibilidad: Que se prioricen las empresas sostenibles. Estas empresas tenderán a permanecer en el medio rural, evitando la deslocalización. En este caso la normativa ya existe, pero su aplicación es difusa.

- Fomento del emprendimiento: Incentivar la creación y permanencia de empresas y proyectos de economía social, como cooperativas o empresas de inserción

- Simplificación de trámites: La burocracia exigida se convierte en un freno para la implantación de proyectos en el medio rural

- Descentralización: No concentrar en las cabeceras de comarca todas las actividades, sino diversificarlas y distribuirlas en función de sus necesidades por el territorio

• Servicios públicos

- Funcionariado: Incentivar a profesionales de la administración pública que deseen ejercer su actividad profesional viviendo en el medio rural.

• Sanidad

- Adaptación: Adaptar las consultas especializadas en el hospital a las posibilidades con las que cuenta del transporte rural.

- Recogida de muestras: Establecer un servicio de recogida de muestras clínicas de carácter ambulante y con itinerario fijo.

- Cita telefónica: Mantenimiento de la cita telefónica, y no su sustitución por la vía telemática, que no siempre es posible en algunas áreas, o la población no sabe acceder a ella.

• Educación

- Unidad didáctica del medio rural: Divulgación y defensa de la identidad rural en los centros educativos con planes formativos que, de forma reglada, ayuden al asentamiento de la población.

- Formación itinerante: Que los cursos, talleres o actividades de carácter formativo tengan un carácter itinerante para favorecer el desarrollo de otros territorios, además de la cabecera de la comarca.

- Más ayudas: Ampliación de ayudas escolares para los alumnos que tengan que trasladarse del medio rural a la universidad.

• Transporte

- Tren: Revisión y no desaparición del servicio de transporte público por tren. Tras la instauración de las vías rápidas, los accesos a los pequeños núcleos han ido desapareciendo y muchos apeaderos han visto inutilizada su inversión, con perjuicio para los vecinos.

• Comunicaciones

- Internet: Igualdad en el acceso a las nuevas tecnologías, que se presentan como una salida de emprendedores en el medio rural.

- Mantenimiento de servicios: Los servicios básicos de comunicaciones ya existentes en el medio rural, como Correos y sus servicios, se deben salvaguardar para que sigan ofreciendo su labor a los habitantes del medio rural en condiciones de igualdad con la capital.