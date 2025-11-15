La Media Maratón de Palencia, para David García Catalina y Sara García

La lluvia se ha presentado este sábado como invitada incómoda en la Media Maratón Ciudad de Palencia y complicó la labor de los centenares de ... corredores que abarrotaban las inmediaciones del Campo de la Juventud. La salida del 21K se retrasó ligeramente, un pequeño ajuste que se trasladó también al resto de distancias. Pese a la inestabilidad del cielo, el viento intermitente y la incertidumbre propia de una tarde marcada por los chubascos, la cita consiguió reunir a 1.483 participantes, rozando el objetivo marcado por la organización de alcanzar los 1.500. Una Media Maratón que tuvo claro color palentino con las victorias de David García Catalina y Sara García Domingo. Los dos atletas locales dominaron con solvencia ambas categorías de la distancia larga.

El itinerario, homologado y estructurado en tres vueltas para quienes afrontaron el 21K, volvió a exigir lo mejor de los corredores. Los charcos, las zonas expuestas al viento y los giros constantes añadieron un punto de dificultad. El público también se sobrepuso a la lluvia y aportó mucho calor a los corredores en diferentes puntos del recorrido, donde uno de los grandes peligros fue evitar resbalones con las líneas de los pasos de peatones.

En categoría masculina, David García Catalina firmó una notable marca de 1:09:36, imponiéndose tras una carrera peleada, pese a su dominio constante y con un susto final en los últimos compases de la prueba. Fernando Zorrilla fue segundo, con un tiempo de 1:09:43 –y llegó a rozar la victoria después de colocarse primero a falta de un kilómetro y medio de meta, aunque finalmente cedió ante el gran final de García Catalina–, y Carlos Nieto cerró el podio con una marca de 1:11:05.

El vencedor reconoció que no tenía claro si competiría hasta el último momento y que la decisión final llegó por el impulso de correr «en casa» y apoyar a quienes trabajan en la organización. «No conocía al rival que iba segundo y me ha puesto las cosas muy difíciles. En los últimos kilómetros incluso me ha cambiado el ritmo y no pude responder. Estoy contento de no haber tirado la toalla y haber podido cambiar yo otra vez ese ritmo en los últimos 500 metros», señaló.

También se celebró el triunfo de Sara García Domingo, que volvía a una media maratón en Palencia. Firmó un sólido tiempo de 1:20:51, por delante de Marta Borbón (1:21:17) y Ester Rodríguez (1:22:38). La palentina destacó la dureza de la tarde y el reto añadido de la meteorología. Aun así, se sintió cómoda gestionando el ritmo entre grupos y adelantando a corredores de las otras distancias. «Tanta curva me vino bien, estoy acostumbrada a cambios de ritmo. Y ganar en casa siempre es especial, escuchar tu nombre por el recorrido y en la Calle Mayor te da un empujón», aseguró.

Más allá de la media maratón, la jornada dejó también vencedores en las otras distancias. En el 14K masculino, Carlos Jesús Verdugo se llevó la victoria con un tiempo de 49:27, seguido de Manuel Andión (51:29) y Alejandro Calvo (51:36). En categoría femenina, el triunfo fue para Laura Fernández con una marca de 1:00:17. Inés Diez (1:02:27) y Catalina Olano (1:05:01) completaron las posiciones de honor. En el trazado más corto, el 7K, Pablo Gallardo dominó la clasificación masculina con un tiempo de 24:59, mientras que Cristina Rozas encabezó la femenina al parar el crono en 28:29.

La Media Maratón Ciudad de Palencia cerró una edición marcada por la capacidad para sobreponerse a las dificultades meteorológicas. Con casi 1.500 dorsales y dos campeones locales, la ciudad volvió a vivir una cita que aspira a consolidarse como un referente regional.