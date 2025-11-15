El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Salida de la Media Maratón Ciudad de Palencia. Lucía Gil Maestro

La Media Maratón de Palencia, para David García Catalina y Sara García

Los dos corredores palentinos arrasaron en una prueba marcada por la lluvia y que, con 1.483 atletas, rozó el objetivo de la organización

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Sábado, 15 de noviembre 2025, 22:20

Comenta

La lluvia se ha presentado este sábado como invitada incómoda en la Media Maratón Ciudad de Palencia y complicó la labor de los centenares de ... corredores que abarrotaban las inmediaciones del Campo de la Juventud. La salida del 21K se retrasó ligeramente, un pequeño ajuste que se trasladó también al resto de distancias. Pese a la inestabilidad del cielo, el viento intermitente y la incertidumbre propia de una tarde marcada por los chubascos, la cita consiguió reunir a 1.483 participantes, rozando el objetivo marcado por la organización de alcanzar los 1.500. Una Media Maratón que tuvo claro color palentino con las victorias de David García Catalina y Sara García Domingo. Los dos atletas locales dominaron con solvencia ambas categorías de la distancia larga.

