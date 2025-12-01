El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Palacio Provincial de Justicia de Palencia. Marta Moras

Palencia

Un marroquí de 44 años niega violencia habitual, maltrato y agresión sexual a su exmujer

La Fiscalía, que pide 27 años de prisión para el acusado, sostiene que también utilizó la agresión física como castigo a sus dos hijos

Ricardo Sánchez Rico

Ricardo Sánchez Rico

Palencia

Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:05

Comenta

La Audiencia de Palencia ha dejado este lunes visto para sentencia el juicio contra un hombre de 44 años y nacionalidad marroquí, M. A., para ... quien la Fiscalía ha elevado a definitiva su petición de penas de tres años de prisión por un presunto delito de violencia habitual; un año, por cada uno de los dos delitos de maltrato de obra de que le acusa; un año, por un delito de coacciones leves; un año, por un delito de amenazas y diez años, por cada uno de los dos delitos de agresión sexual de que le acusa, así como la prohibición de aproximación a menos de 200 metros a su exmujer, K. C., y a sus dos hijos, un niño de 11 años y una niña de 9 actualmente, por tiempo de cinco años; y la prohibición de aproximación a menos de 200 metros a su hija por tiempo de dos años. También solicita una indemnización de 20.000 euros para su exmujer por daño moral.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  2. 2

    Covaresa se despide de su único quiosco después de tres décadas
  3. 3

    El aparcamiento de tierra de la avenida de Segovia se convierte en blanco de robos en coches
  4. 4 La escapada de Marc Márquez a la Ribera del Duero para «recargar energía»
  5. 5

    Adiós a Musicarium, el «hogar para músicos» de todas las edades y niveles
  6. 6

    Condenada a devolver 23.000 euros de pensión por empadronarse su hijo en su casa
  7. 7

    Los informáticos de la Junta alertan del riesgo de externalizar servicios
  8. 8 Soterrarlo todo
  9. 9

    Valladolid desecha la tarjeta municipal única al haberse quedado obsoleta sin estrenarse
  10. 10

    La Generalitat apunta a un bocadillo de embutido contaminado como origen de la peste porcina africana en Barcelona

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Un marroquí de 44 años niega violencia habitual, maltrato y agresión sexual a su exmujer

Un marroquí de 44 años niega violencia habitual, maltrato y agresión sexual a su exmujer