Mariscal lamenta la «improvisación» del Gobierno de Sánchez en materia energética que «no garantiza el empleo» de la térmica de Velilla El secretario general del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Guillermo Mariscal Anaya (3I); junto Jorge Domingo Martinez, Milagros Marcos, Rodrigo Mediavilla y Miguel Ángel Paniagua, candidatos al Congreso y al Senado en la sede popular. / Brágimo El secretario general del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados asegura que el modelo energético debe pasar por por la «descorbanización de la economía, pero a partir de un proceso de transición» EL NORTE Palencia Viernes, 18 octubre 2019, 18:36

El secretario general del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Guillermo Mariscal, lamentó hoy en Palencia la política de «improvisación» del Gobierno de Sánchez en materia industrial y energética que «no garantiza el empleo y la continuidad» de la térmica de Velilla del Río Carrión (Palencia).

Durante su visita para apoyar a los candidatos del PP al Congreso y Senado por Palencia, Mariscal cargó contra «la política energética que está llevando a cabo el Gobierno socialista», con una hoja de ruta plagada de «improvisación en búsqueda del titular al día siguiente».

El modelo energético e industrial pasa por la «descarbonización de la economía, pero a partir de un proceso de transición, dado que no se pueden aplicar medidas inmediatas que no garanticen la continuidad y el empleo», afirmó. Es el caso de Velilla del Río Carrión, donde el Gobierno favoreció el «cierre de la central térmica para reducir la oferta de plantas de carbón y así hacer que la demanda desapareciera», añadió.

Mantener emplazamientos

Por ello, la obligación de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, debería de centrarse en «destinar las instalaciones y emplazamientos disponibles a otras fórmulas de generación energética si la compañía adopta el cierre de la misma».

Y es que, dejar un emplazamiento hoy en día, «con lo costoso que es encontrar una instalación para la generación eléctrica, además de poseer subestaciones y redes de transporte que evacúan la energía desde allí, es ilógico», apuntó Mariscal. De esta forma, desde el Gobierno que presida Pablo Casado, se comprometieron a que «la provincia de Palencia siga como productora neta de energía, y que el conjunto de Velilla tenga otros destinos».

Por su parte, la cabeza de lista al Congreso de los Diputados por la provincia, Milagros Marcos, aseguró que «el problema se agrava porque, en este momento, no está definido el papel del carbón en el mix energético», y añadió que, «en vez de forzar a que la compañía eléctrica hiciera las mejoras necesarias para aprovechar toda la vida útil, se decidió facilitar el cierre de la planta». No obstante, Marcos recalcó que «la importación de carbón procedente de Marruecos es una realidad, algo que no es entendible».

En este sentido, abogó por «avanzar hacia la descarbonización con un plan alternativo a través de medidas como las planteadas por Alemania, con un apoyo a la actividad económica para provocar el cambio a las energías renovables». Un proceso no aplicado en España, ya que el Gobierno «solo ha facilitado el camino a las eléctricas», apostilló.

Sector de la automoción

La inseguridad que ha generado la ministra Reyes Maroto y el equipo de Pedro Sánchez en el sector de la automoción ha provocado un «decrecimiento de las exportaciones en un sector que copa más del ocho por ciento de PIB en España, y más del nueve por ciento del empleo». Palencia es una muestra «inequívoca de que cuando se practican políticas llenas de improvisación acaban dañando la empleabilidad industrial», explicó el secretario general del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados.

La preocupación por los empleos radica en que «la industria palentina exporta más de 1.900 millones de euros al año, por ello, este sector es clave paea la provincia». Además, en cuanto a la fabricación de vehículos, al igual que las proyecciones de hacer desaparecer el diesel, los «planteamientos de la ministra son igual de irresponsables», dado que «más del 42 por ciento de los vehículos españoles son diesel y, de ellos, más del 90 por ciento son furgonetas», afirmó. De esta forma, se dibuja un «ecenario catastrófico por la irresponsabilidad de quien no entiende la transición energética», aclaró.