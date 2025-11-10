Mañueco arenga a la militancia del PP de Palencia a defender el proyecto puerta a puerta El presidente de los populares de Castilla y León critica el «ruido» de la oposición y defiende los presupuestos de 2026

El Norte Palencia Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:55

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha hecho en Palencia un llamamiento a la implicación de la militancia de su formación en la recta final de la legislatura a la que exhortó: «A pie de calle y a pie de puerta en cada pueblo».

Mañueco clausuró la Junta Directiva del PP palentino con un discurso centrado en el lema «menos ruido, más nueces», que volvió a repetir en varias ocasiones para contraponer la gestión «serena y eficaz» de su partido al «espectáculo de frases vacías» de la oposición.

Acompañado por el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, el secretario general autonómico, Francisco Vázquez; y la presidenta del partido en Palencia, Ángeles Armisén, Mañueco pidió un «esfuerzo especial» a los militantes palentinos y enfatizo en que el éxito depende de la implicación de alcaldes, concejales y parlamentarios, según informa Ical.

Tanto Mañueco como Armisén hicieron un llamamiento a la unidad y al trabajo militante para «revalidar la presidencia» en las próximas autonómicas, insistiendo en que el PP es el único partido que ofrece «resultados medibles» y «palabra cumplida».

«La historia la escriben los que construyen mientras otros destruyen», sentenció Mañueco, que prometió cumplir con el objetivo de situar a Castilla y León entre las tres mejores comunidades: «Os doy mi palabra».

«Estamos en la gestión, son otros los que están sólo en el ruido», afirmó Mañueco, quien presumió de los avances logrados desde el Gobierno de la Junta como «el liderazgo en educación, dependencia y servicios sociales; segundo puesto en sanidad; récord en crecimiento industrial y exportaciones en 2024; más empleo que nunca y los impuestos más bajos de la historia», señaló.

«Aquí somos más de nueces que de ruido», insistió, al tiempo que lanzó como gran objetivo hacer de Castilla y León «una de las tres mejores comunidades autónomas de España para vivir, formar una familia y trabajar». El líder autonómico presentó los presupuestos de 2026 como «el primer paso real» hacia esa meta, con inversiones récord en Palencia, con un incremento del 70% hasta los 151 millones de euros. Entre las partidas, el presidente destacó la duplicación de las ayudas al bono nacimiento, la bonificación de peajes, nuevos planes para agricultores y ganaderos, el aumento del 80 por ciento en viviendas y ayudas al alquiler, la educación gratuita de 0 a 3 años, el autobús gratuito y los 10 helicópteros antiincendios (uno por provincia, además de otro en El Bierzo).

Asimismo, Mañueco señaló que en la provincia de Palencia, «se impulsarán obras como el Hospital Río Carrión, la unidad de radioterapia, centros de salud en Venta de Baños, Baltanás o Torquemada, la modernización de regadíos en el Bajo Carrión y Saldaña, o proyectos en polígonos como Villamuriel y Dueñas. »También hay importantes cifras para terminar la variante de Guardo y realizar actuaciones en muchas carreteras de la provincia. Para modernizar regadíos en el Bajo Carrión o en Saldaña, para trasladar la línea de alta tensión de la presa de Castrejón de la Peña, o para obras de abastecimiento y depuración de aguas. No nos olvidamos de las inversiones en restauración ambiental de las zonas mineras palentinas y la puesta en valor cultural y turístico de su patrimonio. La construcción de nuevas viviendas públicas eficientes, destinadas al alquiler en la capital y a la venta en Villamuriel, en Saldaña o en Grijota. O la urbanización de la Vega de las Claras de Aguilar de Campoo, para albergar 800 viviendas«, manifestó el líder de los populares autonómicos.

Además, Mañueco criticó duramente al PSOE y a Vox Castilla y León por «poner palos en las ruedas» y «torpedear» estos presupuestos, fingiendo enfrentamientos pero votando juntos contra el PP. «No lo vamos a consentir», advirtió, llamando a la responsabilidad en el debate parlamentario para no dar al traste con «medidas que benefician a las familias».

En su intervención previa, la presidenta provincial del PP, Ángeles Armisén, reforzó el mensaje de la gestión y recordó que «la Junta invertirá cinco veces más en Palencia que los ministerios de Sánchez». Además, destacó «las 34 bajadas de impuestos, la gratuidad de autobuses autonómicos y la apertura de escuelas con solo tres alumnos» del Gobierno autonómico. La presidenta del PP palentino recordó los presupuestos de la Diputación para 2026, que presentó recientemente, «con 107 millones de euros (cuatro de cada diez en inversiones) y deuda cero», aunque criticó al Gobierno central por «bloquear el superávit municipal y priorizar a los nacionalistas» sobre los ayuntamientos. «El Gobierno de Sánchez es más nacionalista que municipalista ya que a él le preocupa más cumplir con los nacionalistas que permitir que los ayuntamientos podamos gastar nuestros ahorros en favor de nuestros vecinos», afirmó.

Mientras, la presidenta provincial, Ángeles Armisén, atacó al Ejecutivo de Pedro Sánchez por «las prórrogas presupuestarias, la deuda creciente y olvido a Palencia», y comparó a la alcaldesa socialista de la capital, Miriam Andrés, con el presidente del Gobierno: ambos «huyen de los problemas echando la culpa al PP» y empeoraron los servicios como trenes o tasas municipales. Armisén también acusó a Vox y PSOE de votar juntos en más de una docena de temas en el Ayuntamiento, formando una «pinza» contra el PP incluso en subidas de impuestos.

El acto, celebrado en el Centro Cultural Provincial, reunió a decenas de cargos orgánicos, alcaldes y simpatizantes, y finalizó con un encuentro informal para compartir reflexiones.