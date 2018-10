Malú, la galga palentina campeona de España, no participará este año en el Nacional Malú, en el Campeonato de España con Óscar Cantero. / Fran Jiménez La perra de Calzada de Los Molinos no tomará parte este año en el Nacional y su entrenador apostará por su hermana Bartola RICARDO SÁNCHEZ RICO Palencia Miércoles, 31 octubre 2018, 12:40

Malú de Villadiezma, la galga de Calzada de los Molinos que se convirtió en mediática el 3 de febrero pasado cuando se alzó como campeona de España en Madrigal de las Altas Torres (Ávila) tras vencer en la final a la perra andaluza Milana del Pachichi, se tomará este año un merecido descanso. Su entrenador, Óscar Cantero Diez, ha decidido que Malú no tome parte en el LXXXI Campeonato de España de Galgos de Campo Copa de Su Majestad El Rey, cuya fase final se disputará del 11 al 26 de enero en el corredero de la Cuesta de los Picos de Nava del Rey (Valladolid).

La fase previa arranca el sábado, uno de los escenarios previstos es Astudillo, donde Óscar Cantero Diez acudirá con Bartola, una galga de 30 meses que es hermana de Malú por parte de padre (Hache) y que no pudo participar el pasado año en el Campeonato de España por lesión. Bartola era el año pasado la primera opción de Óscar Cantero Diez, pero al final su sustituta, Malú, fue quien le dio la gloria, tras ganar todas las eliminatorias del torneo.

«Con Malú tengo ya mucho que perder y poco que ganar. A Malú la tenemos para disfrutarla y para no meterla presión. Vamos a presentar a Bartola, que es muy rápida, muy codiciosa y siempre da todo», señala Óscar Cantero, que incide además en que solo ha habido una perra que haya ganado dos veces seguidas el Campeonato de España, la toledana Tara. «Además, cada propietario, cada club solo puede presentar un perro, no como antes, que podían ser más», apostilla el entrenador de Malú, que goza de una existencia tranquila en Calzada de los Molinos y que aún no ha tenido descendencia.

Con respecto a las posibilidades de Bartola, Óscar Cantero apunta que este año ha habido poca liebre «y no hemos corrido casi nada a la perra», si bien asegura que hace unos días la galga corrió una liebre con su hermana Malú y ambas estaban «a la par». Expectativas, pues, muchas para Bartola ante el comienzo de la fase previa este sábado.

Óscar Cantero Diez ha recibido muchas felicitaciones por tener en su club una ganadora como Malú. El calzadeño, que se introdujo en este mundo por la tradición galguera de su familia y por su afición a los animales y al campo, ha llegado en seis años a lo más alto, algo que era impensable cuando empezó. «Es una recompensa a las horas de trabajo. No esperaba ser campeón de España. Hay muchos clubes que llevan toda la vida y ni siquiera han disputado un nacional», aseguraba Cantero a este periódico en febrero de este año, poco después de haber proclamado campeón de España con Malú.

En su casa está la Copa de su Majestad El Rey junto a la manteleta y a la corbata rojigualdas, mientras que en el bar de Calzada de los Molinos lucen las menciones entregadas por el Consistorio madrigaleño, por el Consejo Superior de Deportes, por la Federación Española de Galgos, por la Diputación de Ávila y por la Federación de Castilla y León de Galgos.