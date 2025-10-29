Lucía Méndez, ganadora del II Premio Luis María Rivas de Periodismo de Palencia

El Norte Palencia Miércoles, 29 de octubre 2025, 22:39 Comenta Compartir

La periodista zamorana Lucía Méndez ha recogido hoy en Palencia el II Premio Luis María Rivas de Periodismo y ha defendido con pasión la prensa local como «la mejor escuela» para cualquier profesional. Elevó el galardón a la categoría de homenaje supremo al periodismo de proximidad. «Es un premio especialmente emocionante para quienes empezamos en la prensa local. Esa fue mi escuela y, sin duda, la mejor de periodismo que hay», proclamó.

Méndez honró la figura de Luis María Rivas, fallecido en noviembre de 2022, como un periodista «riguroso, crítico y que miraba de tú a tú al poder». Visiblemente conmovida, agradeció de corazón a Clabe, la Asociación de la Prensa de Palencia y Comisiones Obreras, comprometiéndose a «merecerlo», según recoge Ical.

La periodista situó el periodismo local en el corazón de la profesión. «Conserva los valores con los que me eduqué: proximidad a la tierra, pisar la calle ymás sociedad que redes. Es la esencia del periodismo». Además, Méndez destacó el abandono de la denominada España vaciada. «Reivindico el escándalo de que estas tierras sean desamparadas por quien debe cuidarlas», apuntó. En este sentido, denunció la «desigualdad territorial brutal» como «la verdadera asignatura pendiente de la democracia española». «Zamora es el rincón más despoblado de la Península. Miren los mapas», exigió.

Finalmente, la periodista citó los incendios del verano, la supresión de trenes y la falta de alternativas como ejemplos de «injusticia». «Los medios hablaron mucho de los incendios, pero ahora las cenizas siguen allí y esos pueblos están solos», sentenció, por lo que instó a los periodistas a «denunciar ese abandono» desde cualquier tribuna. «No olvidemos de dónde venimos. Mi madre me decía: nunca te olvides de dónde eres. Y yo nunca me he olvidado», concluyó.

