La lotera Laura Piélagos posa en el exterior de la administración número 3 de Guardo, después de repartir parte del tercer premio de la Lotería Nacional. Jose Carlos Diez

La Lotería Nacional deja parte del tercer premio en Guardo

El número 50.163 se ha vendido en la Administración número 3, ubicada en la avenida de Asturias, 28

El Norte

El Norte

Palencia

Sábado, 8 de noviembre 2025, 14:09

Comenta

La localidad palentina de Guardo ha repartido parte del tercer premio de la Lotería Nacional, con el número 50.163 y una cantidad de 150.000 euros al número y de 15.000 euros al décimo, en la administración número 3 está situada en la avenida de Asturias, 28, del municipio norteño. Este tercer premio también ha caído en Agramunt (Lleida), en la administración número 1 situada en la PLaza del Pou, y en El Esparragal (Murcia), en el despacho receptor de la urbanización Virgen de los Ángeles.

El primer premio, con el número 39.880, y 1.500.000 euros al número, se ha repartido entre el Puerto de Santamaría en Cádiz (en la administración número 8 de Avenmida Américas) y El Valle de San Lorenzo, de Santa Cruz de Tenerife (despacho receptor situado en la carretera general TF-28, 136), mientras que el segundo número (el 42.574) ha ido a parar íntegramente a Málaga, a la administración número 16, situada en Aalameda Principal, 38.

