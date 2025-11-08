La Lotería Nacional deja parte del tercer premio en Guardo
El número 50.163 se ha vendido en la Administración número 3, ubicada en la avenida de Asturias, 28
Palencia
Sábado, 8 de noviembre 2025, 14:09
La localidad palentina de Guardo ha repartido parte del tercer premio de la Lotería Nacional, con el número 50.163 y una cantidad de 150.000 euros al número y de 15.000 euros al décimo, en la administración número 3 está situada en la avenida de Asturias, 28, del municipio norteño. Este tercer premio también ha caído en Agramunt (Lleida), en la administración número 1 situada en la PLaza del Pou, y en El Esparragal (Murcia), en el despacho receptor de la urbanización Virgen de los Ángeles.
El primer premio, con el número 39.880, y 1.500.000 euros al número, se ha repartido entre el Puerto de Santamaría en Cádiz (en la administración número 8 de Avenmida Américas) y El Valle de San Lorenzo, de Santa Cruz de Tenerife (despacho receptor situado en la carretera general TF-28, 136), mientras que el segundo número (el 42.574) ha ido a parar íntegramente a Málaga, a la administración número 16, situada en Aalameda Principal, 38.