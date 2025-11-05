Llega un establecimiento de tartas de queso a la Bocaplaza de Palencia

Una novedad deliciosa en la Bocaplaza en el local que antaño albergaba la sombrerería El Triunfo Velayos. Está ya abriendo boca y se prepara para ... deleitar a los paladares más golosos desde este jueves día 6 a las 18 horas. Saque Cocina Casual Food inaugura una tienda donde degustar las tartas de queso artesanales que hasta ahora se servían y con gran éxito en Saque Padel de la calle Tejedores del polígono.

Sus propietarios han querido acercarse al centro de Palencia para presentar esa repostería, esas tartas de varios sabores. Para la inauguración han lanzado una curiosa idea, y es que además de brindar con champán con todos los palentinos que se acerquen, repartirán 250 porciones gratis por orden de llegada.

Asimismo, quienes compren una minitarta (también están preparadas para la venta este jueves a las 18 horas) tienen la opción de ganar un premio por el que obtendrán una tarta gratis cada mes durante un año (hay tres premios escondidos entre las unidades puestas a la venta).

El establecimiento, para el que aún buscan personal para completar plantilla, tiene previsto abrir de martes a domingo (de 11 a 14 horas de martes a viernes, y hasta media hora más tarde los fines de semana, y de 17.30 a 20:30 por la tarde de martes a viernes, y hasta las 21 horas los sábados y domingos). También ofrecerá lo que denominan una zona de descanso para tomarse una porción de tarta de queso con un café, que también lo prepararán para llevar.

Los propietarios, Víctor Plaza y Germán Albarrán, reconocen estar en racha. Este lunes, David Barcenilla, de Saque Cocina Casual Food, quedó tercero en el campeonato de baristas de Castilla y León celebrado en Palencia. También los premios de la Cámara de Comercio de este año, que se entregan este jueves en una ceremonia en la Diputación, les tienen reservado el galardón a la nueva empresa por Saque Padel Social Club. La apertura de Saque Cakes en la Bocaplaza extiende el proyecto, pero no lo cierra porque estos jóvenes emprendedores tienen nuevas ideas en marcha que lanzarán próximamente.