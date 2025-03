Llaves, premios de sorteos cobrados... y una pierna ortopédica

Uno de los servicios que la Policía Local, a través de su Unidad Administrativa, presta a los palentinos es el depósito y custodia de los ... objetos encontrados en la vía pública. Y según los datos recogidos en la memoria anual del Cuerpo correspondiente a 2024, el año pasado se depositaron 764 objetos en las dependencias del Cuartel de Palencia y se entregaron 523, quedando 241 en depósito. En 2023 se depositaron 940 objetos y se entregaron 556 y un año antes, 973 y 630, respectivamente.

De ese total de 764 objetos depositados el año pasado en el Cuartel de la Policía Local de Palencia, el mayor porcentaje correspondió a carteras y monederos (192), seguido de teléfonos móviles (118); bolsos y mochilas (103), llaves; (60); gafas (55); DNI, pasaportes y tarjetas de residencia (48) y prendas de vestir (32). También fueron las carteras y monederos los objetos que la Policía Local entregó en mayor proporción (169), seguidos de los bolsos y mochilas (50) y documentaciones personales (48).

Rosa Iglesias es la funcionaria encargada del departamento de objetos perdidos de la Policía Local de Palencia. Ella tramita las denuncias de las personas que han perdido algún objeto y también recoge los datos de quienes se acercan hasta esas dependencias para depositar objetos que han encontrado y poder buscar a sus propietarios. En el momento de la entrega por parte del ciudadano, se registra el objeto y se deposita en el almacén. Si se trata de objetos cuyo propietario puede averiguarse, tales como documentaciones, se realizan las gestiones oportunas para su localización y entrega. El resto de los objetos permanecen durante dos años, momento en el que, si no los reclaman sus dueños, se hace entrega a los ciudadanos que los encontraron, según se recoge en el Código Civil.

En el Cuartel de la Policía Local de Palencia hay tres almacenes para objetos perdidos. En el más pequeño hay depositadas carteras, bolsos, sillas de bebé, una bicicleta de niño... y hasta una pierna ortópedica. En otro más grande permanecen actualmente en depósito bicicletas y patinete eléctricos, y además la Policía Local cuenta con una caja fuerte donde se custodian joyas y dinero. Dinero extraviado, y también dinero procedente del cobro de boletos premiados de juegos de azar regulados por Loterías y Apuestas del Estado. Y es que, si al entregarse por ejemplo una cartera con un boleto premiado, en el Cuartel de la Policía Local se hace una fotocopia de dicho boleto y se cobra el premio para evitar que expire el plazo dado para ello por la administración y el agraciado, si se acerca hasta dependencias policiales buscando esa cartera y el boleto, se quede sin su premio.

Ampliar Varias bicicletas en dependencias policiales. Marta Moras

«Hay gente por ejemplo que pierde la cartera en Navidad y tiene un décimo de lotería. Si nos la traen, hacemos una fotocopia del décimo si está premiado y un agente va a cobrar el décimo y el dinero se mete junto con la cartera perdida. Nos pasó con una señora que no se acordaba del número que llevaba pero que nos dijo lo que ponía por detrás de con qué personas lo compartía y lo comprobamos en la fotocopia», señala Rosa Iglesias, que incide en la gran cantidad de llaves extraviadas que quedan en depósito en el Cuartel de la Policía Local de Palencia. «Recibimos muchísimas a lo largo del año, de casa, de coche... Las vamos metiendo en una caja por semanas y, si nos aportan datos sobre el llavero o característica de las llaves, se las damos. Si no, las destruimos a los dos años», explica.

«Los teléfonos móviles intentamos mantenerlos encendidos por si llaman preguntando por ellos, para decirles que los tenemos. Si no es posible, los conservamos durante ese tiempo y, si al cabo de dos años no aparecen sus dueños, esos teléfonos móviles y también las tablets o los ordenadores portátiles que nos entregan se destruyen. No se devuelven a las personas que han encontrado esos objetos porque tienen datos personales», agrega Rosa Iglesias.

«Las gafas graduadas o de sol y la ropa de bebé, por ejemplo, la donamos a asociaciones si no las reclaman», incide Rosa Iglesia, que alude además al acuerdo que la Policía Local tiene con Palbús, la empresa concesionaria del servicio de transporte urbano, y con el Hospital Río Carrión de Palencia, en relación con los objetos que se pierden en los autobuses o en el Servicio de Urgencias o en habitaciones del complejo hospitalario. «Cada mes, Palbús nos trae una lista de los objetos perdidos en los vehículos y lo dejan aquí por si los reclaman, y en el hospital igual, nos traen las cosas que se pierden en Urgencias o en las habitaciones y que no se logra localizar al enfermo o a familiares», subraya.

También la Policía Nacional entrega cada semana a la Policía Local los objetos que encuentran, y nosotros llevamos a la Policía Nacional los DNI si no localizamos a los dueños«, concluye Rosa Iglesias.