La lista de espera para ser operado se sitúa en 32 días, lejos de los 87 de media regional

El Complejo Asistencial de Palencia continúa siendo, con los datos del tercer trimestre de este año, la provincia con menos días de espera para ser ... sometido a una intervención. El tiempo medio para pasar por el quirófano se sitúa en 32 días, un poco más de un mes, lejos de los 87 de media de la región. La demora se ha incrementado cuatro días en la provincia en los últimos tres meses (con los datos del segundo trimestre se situaba en 28), ya que durante el verano se reduce la actividad quirúrgica por descansos y vacaciones. Los trabajos programados durante la época estival descienden y se adecúan a los recursos, por lo que suele descender entre un 30 y 40%.

A los 32 días de espera actuales de Palencia, le sigue el Hospital Clínico de Valladolid con 41 y el Complejo Asistencial de Segovia, con 52. Estos son los tres centros con menor demora de toda la Comunidad. Por contra, en el otro lado del listado se encuentra Burgos (117 días), seguido del Hospital del Bierzo (112) y del Complejo de León (103).

La demora media de la región se sitúa en 87 días, una semana más que lo que se tenía al cierre del segundo trimestre, que entonces se situaba en 80 días. Los datos publicados a través del Sacyl arrojan que 27.179 pacientes están pendientes de ser operados, un 10,34% menos que las cifras de hace un año (30.315 pacientes), pero 2.072 más que al cierre de los datos del 30 de junio, cuando la cifra se estancó en 25.107 personas pendientes de ser sometidas a una intervención.

Palencia contabiliza 963 pacientes en espera estructural, lejos de los 614 al cierre del segundo trimestre. Los complejos que más pacientes suman son León (4.852), Burgos (4.249) y Salamanca (3.847).

El tiempo medio de espera tras haber rechazado los pacientes el centro alternativo se incrementa hasta los 215 de media en la Comunidad, mientras que en Palencia se limita a 27, el más bajo de todos los complejos asistenciales de la región con mucha diferencia. Le siguen Zamora (83) y Ávila (86), mientras que todos los demás complejos de Castilla y León superan el centenar de días. Por el lado opuesto, el que más tiempo de espera acumula es Salamanca, con 377 días, seguido de Burgos (314).

Por especialidades, las que más pacientes suman en el tercer trimestre del año para una intervención son Traumatología, con 8.665; Cirugía General y Digestivo, con 4.625; y Oftalmología, con 4.556; mientras que las que menos son Cirugía Cardiaca, con 144; y Cirugía Torácica, con 133 pacientes.

La especialidad de Cirugía Plástica acumula el mayor tiempo de espera, que asciende a 123 días, cuatro meses; seguido de Traumatología (116 días) y Otorrinolaringología (90 días). Por contra, el menor tiempo de espera es para Dermatología, con 29 días, seguido de Oftalmología (48 días), especialidad que acelera la reducción en su lista de espera con conciertos externos.

Así, por diagnósticos, el proceso con mayor número de pacientes en espera de intervención a 30 de septiembre de 2025 ha sido cataratas (3.475 pacientes), seguido de artrosis de rodilla (1.465), hernia inguinal (1.278) y deformaciones adquiridas en dedos de manos y pies (1.020). Estos diagnósticos reflejan el perfil de la población de Castilla y León, que está envejecida, necesita de todos los recursos posibles y no se puede demorar mucho su intervención.

En cuanto al criterio de prioridad para ser intervenido –uno de los parámetros más importante a la hora de analizar las listas de espera–, en el nivel 1, es decir, con indicación clínica de ser operados antes de 30 días dada su patología, hay registrados 910 pacientes, con una demora media de 10 días, y ningún paciente ha superado los 30 días en la fecha de corte.

En prioridad 2 (máximo idóneo de 90 días para pasar por quirófano) había en el plazo analizado un total de 4.237 pacientes, con una demora media de 75 días. En prioridad 3 –plazo hasta 180 días– se han registrado en septiembre un total de 22.032 pacientes, con una demora media de 92 días.

Pruebas

El número total de pruebas pendientes en técnicas diagnósticas en los hospitales de Sacyl de Castilla y León, según los datos facilitados, suman 2.686 TAC, 6.252 resonancias magnéticas, 7.393 ecografías y 405 mamografías. En Palencia, la lista de pacientes en espera se reduce a 12 pendientes de un TAC, 177 de una resonancia magnética y 210 de una ecografía, ya que las mamografías no acumulan a ninguna persona en espera. El Hospital Río Hortega de Valladolid acumula la mayor demora de las pruebas con 615 TAC, 1.992 resonancias magnéticas, 1.657 ecografías y 143 mamografías.

La espera media estructural de los pacientes pendientes de pruebas diagnósticas a nivel regional queda de la siguiente manera: el TAC tiene una demora de 64 días; la resonancia magnética, 97; la ecografía, 103 días; y las mamografías, 49.

En Palencia, la demora media para someterse a un TAC se sitúa en 66 días, 45 para una resonancia magnética y hasta 175 para una ecografía, una espera solo superada por Salamanca, que asciende a 200 días y por encima de la media regional.