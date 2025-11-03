El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Operación de vejiga por laparoscopia en el Hospital Río Carrión de Palencia, en una imagen de archivo. Marta Moras
Palencia

La lista de espera para ser operado se sitúa en 32 días, lejos de los 87 de media regional

A pesar de que el Complejo Asistencial de Palencia goza de la menor demora, esta se ha incrementado en 4 días tras el verano

Esther Bengoechea

Esther Bengoechea

Lunes, 3 de noviembre 2025, 07:23

El Complejo Asistencial de Palencia continúa siendo, con los datos del tercer trimestre de este año, la provincia con menos días de espera para ser ... sometido a una intervención. El tiempo medio para pasar por el quirófano se sitúa en 32 días, un poco más de un mes, lejos de los 87 de media de la región. La demora se ha incrementado cuatro días en la provincia en los últimos tres meses (con los datos del segundo trimestre se situaba en 28), ya que durante el verano se reduce la actividad quirúrgica por descansos y vacaciones. Los trabajos programados durante la época estival descienden y se adecúan a los recursos, por lo que suele descender entre un 30 y 40%.

