El vicerrector del campus de Palencia junto a otros participantes en la jornada, este martes en el Ayuntamiento de Palencia. Adolfo Fernández

El legado de José Antonio Orejas vuelve a unir a Palencia con América Latina

El Ayuntamiento de Palencia acoge un encuentro internacional en homenaje al exdecano de la Facultad de Ciencias del Trabajo, pionero en el estudio del desarrollo territorial

Adrián García González

Palencia

Martes, 28 de octubre 2025, 22:19

El salón de plenos del Ayuntamiento de Palencia se ha trasformado este martes en un espacio de reflexión y conocimiento compartido, ya que se ha ... desarrollado el encuentro 'El desarrollo territorial, el despoblamiento rural y el reto democrático', una jornada de carácter académico que también ha rendido homenaje a José Antonio Orejas, decano de la Facultad de Ciencias del Trabajo del campus de Palencia de la UVA desde 2008 hasta junio der 2024, que falleció de un infarto, y profesor del centro durante 35 años. La cita, organizada por el Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible (CEPAD), contó con la participación de representantes de Bolivia, Castilla y León y la propia institución universitaria, que pusieron en común distintas experiencias sobre la sostenibilidad del territorio, el papel de las ciudades intermedias y las oportunidades que ofrece el turismo y el desarrollo local.

