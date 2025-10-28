El legado de José Antonio Orejas vuelve a unir a Palencia con América Latina

El salón de plenos del Ayuntamiento de Palencia se ha trasformado este martes en un espacio de reflexión y conocimiento compartido, ya que se ha ... desarrollado el encuentro 'El desarrollo territorial, el despoblamiento rural y el reto democrático', una jornada de carácter académico que también ha rendido homenaje a José Antonio Orejas, decano de la Facultad de Ciencias del Trabajo del campus de Palencia de la UVA desde 2008 hasta junio der 2024, que falleció de un infarto, y profesor del centro durante 35 años. La cita, organizada por el Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible (CEPAD), contó con la participación de representantes de Bolivia, Castilla y León y la propia institución universitaria, que pusieron en común distintas experiencias sobre la sostenibilidad del territorio, el papel de las ciudades intermedias y las oportunidades que ofrece el turismo y el desarrollo local.

La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, fue la encargada de abrir el acto, destacando la importancia de que la capital palentina vuelva a acoger un foro internacional centrado en las ciudades intermedias. «Vamos a convertir el salón de plenos en un espacio de reflexión y conocimiento mutuo de lo que una ciudad intermedia puede suponer para ese desarrollo sostenible», subrayó la regidora, quien recordó que Palencia ya fue sede en 2019 de un encuentro de este tipo. Andrés reivindicó el «peso potente» de las ciudades intermedias en la calidad de vida y en el desarrollo de los servicios públicos, así como la necesidad de seguir aprendiendo «mirando hacia Europa y hacia esos modelos de ciudades de los treinta minutos que hoy están tan presentes».

Además, la alcaldesa dedicó unas palabras de reconocimiento a Orejas, a quien definió como «un hombre de Renacimiento». «El mejor homenaje que se le puede hacer es mantener su trabajo, su legado y reforzarlo con las nuevas experiencias», aseguró.

Desde Bolivia, Carlos Hugo Molina, director de Innovación del CEPAD, explicó el objetivo del encuentro, que se enmarca en una larga trayectoria de colaboración entre América Latina y Castilla y León en materia de desarrollo territorial. «Esta es una presentación con dos intenciones muy claras: rendir homenaje a una autoridad académica como José Antonio Orejas y compartir con los colegas la situación de Bolivia respecto al despoblamiento rural», señaló. Molina puso en valor la experiencia castellanoyleonesa en la búsqueda de soluciones a la pérdida de población: «Reclamamos de manera permanente las respuestas que Castilla y León ha dado, porque son las que necesitamos para resolver muchas de nuestras dificultades».

Por parte del ámbito académico, Julio Javier Díez Casero, vicerrector del campus de Palencia de la UVA, destacó la estrecha relación entre la universidad y el territorio. «Somos un campus periférico, como lo son también las ciudades intermedias, y tenemos el compromiso de hacer que esto funcione, de que la despoblación deje de verse como un problema para convertirse en una oportunidad», afirmó. Díez Casero subrayó además la colaboración continua con el Ayuntamiento de Palencia y con instituciones internacionales como el CEPAD, «para encontrar soluciones comunes a problemas similares».

El programa incluyó también la participación de Luis Calderón, alcalde de Paredes de Nava y diputado provincial, quien expuso el caso de su municipio como ejemplo de éxito en políticas de repoblación y desarrollo local, un proyecto en el que el propio Orejas tuvo un papel decisivo. «Mi ponencia trata sobre la experiencia real de Paredes de Nava, en la que José Antonio Orejas también tuvo mucho que ver», explicó Calderón. «De aquellas conversaciones con él y con los miembros de CEPAD surgieron ideas que hemos intentado poner en marcha y que están dando resultado».

El regidor defendió la necesidad de adaptar los modelos a cada territorio. «Cada lugar debe encontrar su propia receta». En el caso de Paredes, ese modelo ha permitido atraer 150 nuevos vecinos y recuperar más de 40 viviendas gracias a una oficina de repoblación y a una estrategia basada en «la humanización del proceso administrativo». «Ese enfoque, que es al final el humanismo europeo, puede tener cabida en otros proyectos», apuntó.

El encuentro sirvió también para repasar el legado académico y humano de José Antonio Orejas, figura clave en la reflexión sobre las ciudades intermedias y la ordenación del territorio. En su homenaje intervino Jesús Valero, profesor de la Universidad de Valladolid, quien recordó la aportación del investigador al debate sobre el desarrollo rural. «Orejas fue un referente en la creación de las actividades intermedias y en el impulso de las relaciones entre Castilla y León y Bolivia», señaló. Valero subrayó la importancia de mantener viva esa colaboración internacional. «Si no se plantan árboles, no se repone. Hay que seguir sembrando iniciativas para frenar la despoblación».

El homenajeado dedicó buena parte de su carrera a estudiar la realidad territorial de Castilla y León y a tender puentes con América Latina a través de proyectos sobre gobernabilidad, sostenibilidad y desarrollo local. En palabras de Valero, «Palencia y su provincia fueron siempre su prioridad; creía firmemente que el patrimonio, el medio rural y las ciudades intermedias eran claves para frenar la sangría demográfica», poniendo en valor el trabajo que José Antonio Orejas realizó a lo largo de toda su vida.