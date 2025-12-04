El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Sede judicial en el antiguo edificio del Banco de España, que alberga el Juzgado de lo Penal. Manuel Brágimo

Palencia

Le juzgan por aplastar a otro operario contra una columna con una plataforma elevadora

Los hechos sucedieron el 14 de agosto de 2021 durante las obras de ampliación de una fábrica y el fiscal le acusa de lesiones por imprudencia grave

Ricardo Sánchez Rico

Ricardo Sánchez Rico

Palencia

Jueves, 4 de diciembre 2025, 07:37

Comenta

El Juzgado de lo Penal de Palencia celebra este jueves la vista contra un hombre para quien el Ministerio Público solicita una pena de cuatro ... meses y quince días de prisión, inhabilitación durante el tiempo de condena y una responsabilidad civil de casi 14.000 euros por un presunto delito de lesiones por imprudencia grave.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

