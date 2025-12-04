Le juzgan por aplastar a otro operario contra una columna con una plataforma elevadora

El Juzgado de lo Penal de Palencia celebra este jueves la vista contra un hombre para quien el Ministerio Público solicita una pena de cuatro ... meses y quince días de prisión, inhabilitación durante el tiempo de condena y una responsabilidad civil de casi 14.000 euros por un presunto delito de lesiones por imprudencia grave.

Los hechos se remontan al 14 de agosto de 2021, durante las obras de ampliación de una fábrica en la provincia de Palencia. Los trabajos eran de cerramiento de la fachada y estaban haciendo acopio de material, cuando, según el escrito de acusación de la Fiscalía, un operario resultó aplastado contra una columna por el acusado, empleado de la empresa de montajes que estaba cualificado para conducir plataformas elevadoras y que, en una maniobra mal ejecutada, le terminó causando múltiples fracturas. La víctima precisó ingreso hospitalario, tratamiento ortopédico y rehabilitación.

Del pago de esos casi 14.000 euros responde la compañía de seguros y la empresa de montaje con la responsabilidad subsidiaria.