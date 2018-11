Juzgados por el robo de tabaco y lotería en un estanco de Carrión Los acusados, ayer, en el juicio celebrado en Mérida. / Brígido El fiscal pide doce años de cárcel para tres de los cinco acusados, de nacionalidad rumana, y nueve años y medio para los otros dos JUAN SORIANO Martes, 6 noviembre 2018, 21:25

El estanco ubicado en la calle Esteban Collantes de Carrión de los Condes sufrió en la madrugada del 22 al 23 de febrero del pasado año el robo de 25.000 euros en tabaco y boletos de lotería. El establecimiento está situado junto al domicilio de la propietaria, de donde también sustrajeron un televisor y unos pendientes. La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Badajoz, con sede en Mérida, acogió ayer el juicio por este y otros cuatro robos cometidos entre 2016 y 2017 en las provincias de Badajoz, Cuenca y Córdoba.

La Fiscalía considera que los cinco acusados, de nacionalidad rumana, formaron un grupo especializado en este tipo de asaltos y pide para cada uno seis años de prisión por un delito continuado de robo con fuerza. Además, la acusación pública solicita para F. C. N., C. I. A. y D. D. M. S. otros seis años de cárcel por pertenencia a organización criminal en calidad de coordinadores, mientras que para C. M. S. y C. I. pide tres años y medio por pertenencia a la banda. Los acusados se encuentran en prisión preventiva.

Debido a la alarma generada por estos robos, el Grupo de Delincuencia Organizada de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid inició una investigación que permitió identificar a los presuntos autores, una banda con base en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz. Para ello, realizó un seguimiento de sus vehículos, con fotografías que muestran cómo los acusados, en las noches de los robos, se montaban en sus coches, se dirigían a las localidades donde estaban las tiendas y regresaban a sus casas. A esto se suman las imágenes captadas en los establecimientos.

Además de por el robo en Carrión de los Condes, la Fiscalía acusa por el asalto en junio de 2016 a una tienda de móviles de La Carlota, en Córdoba, donde sustrajeron móviles y tabletas. También en dos estancos situados en las localidades conquenses de Cañaveras y Tragacete, en febrero de 2017. En este último caso fueron sorprendidos por la dueña y huyeron, pero del primero se llevaron 49 cartones de tabaco y veinte botellas de licor, enseres valorados en más de 2.400 euros, así como 400 euros en efectivo y 800 de una máquina recreativa.

Asimismo, les imputa el robo en la madrugada del 20 al 21 de enero de 2017 en una tienda de móviles de Montijo (Badajoz). Tras forzar el bombín de la verja de seguridad, apalancar la puerta de entrada e inutilizar el sistema de alarma, se llevaron 207 teléfonos valorados en 29.534,28 euros, así como 90 euros de la caja registradora y 2.321,79 euros de una pequeña caja fuerte.

El Juzgado Número 1 de Montijo asumió la investigación de los hechos, por lo que el juicio se ha celebrado en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Badajoz. En la vista de ayer los acusados negaron su participación en los robos y aseguraron que apenas se conocían.

Uno de los considerados como coordinador de la banda, F. C. N., cuenta con siete condenas por robos. Pero recalcó que fueron todos antes de 2012. Reconoció que utilizaba un coche registrado a nombre de su suegra, quien no tiene carné de conducir, pero negó que estuviera en Montijo en la noche del asalto y afirmó que acudió a un cumpleaños a Toledo con otros dos acusados. Según señaló el fiscal, uno de ellos tiene dos condenas por robo.

Los acusados negaron la propiedad o el origen ilícito de las herramientas (extractores de bombines de puertas, palanquetas, linternas, guantes...) y objetos sustraídos que fueron hallados en sus viviendas y en sus vehículos, como móviles sustraídos en la tienda de Montijo y boletos de lotería robados en Carrión.