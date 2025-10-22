La Junta negocia con la adjudicataria la modificación de la paralizada obra del hospital

El Norte Palencia Miércoles, 22 de octubre 2025, 16:50 Comenta Compartir

La construcción del bloque de especialidades para el complejo hospitalario de Palencia, paralizada desde hace casi un año, sigue suscitando críticas e interpelaciones, como la pregunta de la procuradora socialista por Palencia Chelo Pablos al consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, en el pleno de las Cortes. El titular de la cartera de Sanidad dijo que, «ante diversos problemas técnicos, se procederá a un modificado del proyecto del bloque técnico» y defendió que la Junta está cumpliendo «escrupulosamente» la ley de contratos en una obra adjudicada por 67,5 millones, y que los retrasos no son imputables a su departamento.

Las obras de estas ansiadas instalaciones arrancaron en septiembre de 2023 con un plazo de ejecución de 30 meses. El proyecto contempla la construcción de un nuevo edificio que sustituirá al actual Hospital Río Carrión, con una mayor capacidad y mejores prestaciones en áreas clave. La intervención pertenece a la primera fase del nuevo hospital, la construcción del bloque técnico, adjudicada a la UTE Acciona Construcción S.A. por un importe de más de 67,5 millones de euros.

La semana pasada, el consejero y portavoz Carlos Fernández Carriedo, en la presentación de los Presupuestos, señaló que la Junta negocia con la empresa adjudicataria de los trabajos una modificación del contrato, ya que la mercantil considera que el precio de adjudicación es insuficiente. «Se está hablando con la empresa y nuestra previsión es que la obra continúe, porque no existe ningún motivo fundamentado para que se suspenda. Y nuestro trabajo es presupuestar el dinero que necesite esa obra para el próximo año», explica Carlos Fernández Carriedo, en referencia a la consignación en el presupuesto de inversiones para 2026 de 49,7 millones de euros para la construcción de ese bloque técnico del hospital.

Por su parte, la procuradora por Palencia Chelo Pablos calificó de «déjà vú» unas obras «eternas» y recordó que la primera vez que se adjudicaron las obras fue en 2017, con un plazo de ejecución de 40 meses. No obstante, apuntó que después de tres años de desencuentros con la empresa adjudicataria, se decidió rescindir el contrato y volver a adjudicar la obra en 2020 con un plazo de ejecución de 30 meses. A pesar de este cambio, Pablos apuntó que la obra lleva parada hace un año. «Estamos ante una chapuza», apuntó la procuradora, que argumentó que el problema se produce por tratarse de un proyecto redactado en 2015 al que solo se «le ha lavado la cara. No es un proyecto no viable. Es un fiasco, pidan disculpas e intenten arreglar este desaguisado. Ya nadie les cree en Palencia», aseguró.

El consejero de Sanidad confirmó que ante diversos problemas técnicos se procederá a un modificado del proyecto para que se pueda continuar con las obras. Además, destacó el compromiso de la Junta con la sanidad de la provincia de Palencia, con una inversión de doce millones en el hospital, a la vez que instó al PSOE a aprobar el proyecto de presupuestos si realmente le preocupa el futuro de la sanidad palentina.