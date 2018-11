La Junta matiza que no está aún garantizado el tercer turno de diálisis Zona de diálisis en el hospital Río Carrión. El delegado territorial advierte de que no se ha podido asegurar la presencia de dos nefrólogos más y no descarta una concesión con el privado Club de Diálisis BÁRBARA RODRÍGUEZ Palencia Miércoles, 14 noviembre 2018, 16:00

La Junta continúa con la búsqueda de dos nefrólogos que puedan incorporarse a la plantilla del Complejo Asistencial de Palencia para poder implantar el tercer turno de hemodiálisis en la ciudad y evitar así que 26 pacientes tengan que desplazarse a Valladolid para recibir el tratamiento. De momento, no está claro que pueda contratarse a estos profesionales, al no haber prácticamente ninguno disponible en situación de desempleo, por lo que no está totalmente descartada la contratación de esta prestación al Club de Diálisis, una empresa privada externa que ya trabaja en otras provincias.

El delegado territorial de la Junta en Palencia, Luis Domingo González, ha matizado las afirmaciones del consejero de Sanidad, Antonio María Sáenz Aguado, en el pleno de las Cortes de Castilla y León del pasado martes, donde afirmó rotundamente que el hospital de Palencia establecerá un tercer turno de hemodiálisis con carácter inmediato. «Es cierto que nos hemos propuesto dar una respuesta a la demanda de los pacientes de diálisis afectados por las esperas antes de terminar noviembre, pero actualmente no se puede afirmar con rotundidad que habrá un tercer turno. Lo que sí que podemos afirmar es que nos gustaría cubrir la demanda del colectivo de afectados, que ve como la mejor salida establecer ese tercer turno de diálisis», afirmó el delegado territorial.

La unidad de diálisis del Hospital Río Carrión tiene ahora capacidad para tratar a 58 enfermos. Se realiza en dos turnos, el primero de ellos de 8 de la mañana a 12:30, momento en que se para y se inicia la limpieza de todas las instalaciones y las máquinas, que quedan perfectamente esterilizadas y preparadas para el turno vespertino, de 16 a 20 horas. En total son 16 los puestos que hay, pero las cuentas salen si se tiene en cuenta que siempre hay que dejar alguno libre para posibles accidentados, urgencias o pacientes ingresados, y que un paciente renal recibe diálisis tres días por semana.

El tercer turno está vinculado directamente a la incorporación de más personal, celadores, personal de enfermería, de limpieza, ambulancias... pero todo eso sería salvable. El problema es que sería necesario contra con dos nefrólogos más y resulta muy difícil encontrarlos. «Si podemos hacerlo, lo haremos, pero hay que ver la alternativa posible», indicó.

En caso de no encontrar los facultativos necesarios y de no ser factible la implantación del tercer turno para enfermos renales, la segunda opción que se maneja es un concierto con una clínica privada que se encargaría de aplicar los tratamientos. Esta fórmula, que funciona en varias provincias, se denomina Club de Diálisis y la empresa exige un mínimo de 25 pacientes para poder rentabilizar sus instalaciones y el material.