La Junta impulsará una nueva licitación de la inconclusa Variante de Guardo

La Junta de Castilla y León impulsará una nueva licitación de la Variante de Guardo para la conclusión de la infraestructura, para lo que la Consejería de Movilidad iniciará la tramitación para la contratación de la obra pendiente, después de que el Consejo de Gobierno acordara este jueves la resolución del contrato de ejecución de obras, de acuerdo con la empresa adjudicataria.

El Consejo de Gobierno aprobó la resolución tras constatar que el proyecto de ejecución presentado por la empresa no se ajustaba a la oferta realizada en la licitación, superando la propuesta económica reflejada en la oferta. Gracias a los trabajos realizados en el marco del contrato ahora resuelto, la Consejería de Movilidad y Transformación Digital pudo completar los estudios previos necesarios, disponer de una intervención técnicamente viable y actualizarlo a precios de mercado.

Con el objetivo de llevar a cabo la Variante de Guardo, el Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para el próximo año prevé una partida económica de tres millones de euros que permitirá iniciar con garantías la nueva licitación y avanzar en la ejecución de una infraestructura «clave para la Montaña Palentina», al tratarse de una vía «fundamental» que conecta las cuencas mineras de León y Palencia, en la que se busca reducir el tráfico pesado dentro del casco urbano de la localidad.

La obra permitirá cerrar el tramo de la circunvalación ya ejecutado y puesto en servicio en diciembre de 2020, mejorando el acceso a la zona industrial del propio municipio; y, por otro lado, incrementar la seguridad vial, objetivo último de todas las actuaciones en carreteras, al evitar la incorporación de vehículos ligeros y pesados dentro del núcleo urbano de Guardo.