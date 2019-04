Juan Pablo Izquierdo será el cabeza de lista de Ciudadanos por Palencia a las Cortes regionales Juan Pablo Izquierdo. / Antonio Izquierdo La candidatura al Ayuntamiento estár encabezada por Mario Simón JOSÉ MARÍA DÍAZ Palencia Martes, 2 abril 2019, 08:29

El actual portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Palencia, Juan Pablo Izquierdo, será finalmente el cabeza de lista de la candidatura de la formación naranja a las Cortes de Castilla y León por la provincia de Palencia.

Aunque Izquierdo había mostrado públicamente su disposición a continuar al frente del grupo de Ciudadanos en el Consistorio capitalino, su partido ha considerado necesario un cambio en la candidatura municipal y ha situado al frente de la lista al que hace cuatro años ocupara el número dos, el también concejal Mario Simón, que será finalmente quien aspire a conseguir la Alcaldía.

Para las Cortes autonómicas se ha contado con Juan Pablo Izquierdo, que ocupará el puesto número uno de la candidatura por Palencia, que hace cuatro años encabezó Francisco Cuadrado, quien en esta ocasión concurre en la lista del Ayuntamiento, como uno de los principales apoyos de Mario Simón.

Aunque los nombres de Juan Pablo Izquierdo y del candidato a la Alcaldía han sido avalados por el comité provincial de Ciudadanos y han sido también ratificados por su comité autonómico, la designación todavía no es oficial, puesto que tiene que ser la dirección nacional del partido la que dé el visto bueno a las candidaturas que se remiten desde las provincias, una circunstancia que todavía no se ha producido, aunque desde el partido se confía en que el comité nacional no introduzca ningún cambio, dado el consenso que se ha logrado tanto a nivel provincial como autonómico, después de un proceso que se ha complicado y enrarecido tras el fraude en las primarias regionales.