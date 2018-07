José María Marcos Gutiérrez asume la presidencia de Radio Taxi Palencia José María Marcos Gutiérrez, nuevo presidente de Radio Taxi Palencia, ayer en San Lázaro. / Antonio Quintero Con la dimisión de José María Fernández y la falta de candidatos, acepta el cargo en funciones hasta la próxima asamblea ordinaria del colectivo R. S. RICO Palencia Sábado, 14 julio 2018, 08:51

José María Fernández presentó hace días su dimisión al frente del colectivo, y junto a él se fue Jorge Ortega, que hasta entonces ejercía como secretario. Obviando dar explicaciones sobre el motivo de su marcha, José María Fernández aludía a «un tema interno» como la causa de su adiós a la presidencia de Radio Taxi Palencia. Dimitidos el presidente y el tesorero, Radio Taxi Palencia se vio obligada a convocar una asamblea general extraordinaria para decidir los nombres de quienes les sustituirán en el cargo, asamblea que se celebró ayer en el CEAS de San Antonio.

José María Marcos Gutiérrez, que hasta ahora era el vicepresidente de Radio Taxi, asumió la presidencia en funciones del colectivo de taxistas será, y José Manuel Martín Vega, el cargo de secretario en funciones, mientras que Santiago de Diego se hizo cargo del puesto de tesorero en funciones. Y al no haber candidato alguno, los tres seguirán ocupando sus cargos en funciones hasta que el próximo año se celebre asamblea ordinaria del colectivo.

«No se puede dejar sin cabeza esto, lo que queremos es que Radio Taxi funcione. Funcionaremos como una junta gestora. A mí, me quedan un par de años escasos de trabajo, pero si nadie quiere hasta entonces, pues seguiré», señalaba ayer José María Marcos Gutiérrez, que hace hincapié en que «hay que darle vida a Radio Taxi, porque de nosotros depende mucha gente, sobre todo mayor».

El dimitido presidente de Radio Taxi, José María Fernández, decidió dar un paso al frente a finales del mes de febrero después de la renuncia de Santiago de Diego y se convirtió en el nuevo presidente de esta agrupación, mayoritaria en el sector del taxi.

«He tenido que hacerlo un poco voluntario y un poco obligado al no haber nadie. Me hubiera gustado que hubiera más de una candidatura, pero lo hemos tenido que sacar así adelante, no queda más remedio», comentaba José María Fernández el 28 de febrero en una entrevista en este diario. «Iremos solucionando cosas y mejorando con los cambios que pueda haber y modernizarnos y actualizarnos, que es lo que hay que hacer, vivir con el día a día», agregaba José María Fernández en esa entrevista, en la que incidía en la fusión de las tres asociaciones (Radio Taxi, que agrupa a 47 taxistas; Taxi Palencia, con cinco conductores, y Tele Taxi, con dos) como un claro objetivo. «Lo mejor para todos, para los taxistas y para los clientes, es estar todos unidos, y seguiremos intentándolo, eso está claro», abundabaFernández. Una unión que deberá intentar ahora José María Marcos Gutiérrez