Jorge Sanz sustituirá a Resines en la obra 'El Funeral' del programa de San Antolín del teatro Ortega Resines y Concha Velasco, en la obra. / Nacho Gallego-Efe El actor cántabro ha sido intervenido y no podrá compartir cartel junto a Concha Velasco en el Ortega los días 1 y 2 de septiembre EL NORTE Palencia Lunes, 16 julio 2018, 23:39

Cambios obligados en el programa especial del teatro Ortega con motivo de las fiestas de San Antolín. En esa programación destaca la figura de Concha Velasco, que acudirá el 1 y 2 de septiembre con la obra de humor negro 'El Funeral', en la que no podrá participar finalmente Antonio Resines, que ha sido intervenido quirúrgicamente. Su lugar lo ocupará Jorge Sanz, y la obra será uno de los platos fuertes de un programa que contará también con la presencia de Jorge Blass, Melani Olivares, Gorka Otxoa y Luis Piedrahita. No será el único cambio, ya que Roko no actuará tampoco el 3 de septiembre en el musical Nine.

«La programación del Teatro Ortega en San Antolín ya es un clásico. Este año hemos querido hacer un esfuerzo y tendremos diez espectáculos variados», señaló la familia Margareto en la presentación del programa especial con motivo de las fiestas de San Antolín. «Queríamos que Concha Velasco se despidiera en nuestro teatro y por eso hemos hecho un esfuerzo tremendo para que venga a Palencia. Ha sido nuestra primera opción y a partir de ahí ya nos hemos centrado en el resto de actuaciones», agregó Javier Margareto.

El cartel de las fiestas lo abrirá el 25 de agosto el espectáculo 'Nunca digas palenciano', una obra costumbrista creada por y para aquellos que no necesitan un traductor cuando escuchan la frase «El chiguito corito se escolinga por el arambol».

Levitaciones imposibles

Un día más tarde será el turno para la magia de Jorge Blass y sus apariciones, desapariciones, levitaciones imposibles y magia interactiva, en la que el público será el protagonista. Por su parte, 'Juntos' es una divertida comedia donde se cuestiona qué es la normalidad para ahondar en el particular mundo de la familia. Esta obra, representada por Melani Olivares y Gorka Otxoa entre otros, se representará el 27 de agosto.

El 28 de agosto arrancará con el musical 'El mundo de la fantasía', en el que las voces en directo y diez bailarines en escena encandilarán a niños y adultos. Ese mismo día, el legado de Michael Jackson llegará al Ortega con el musical 'El Rey del Pop'.

La obra cómica 'Toc-Toc', avalada por el éxito durante nueve años consecutivos en los escenarios madrileños, se representará el 29 y 30 de agosto, mientras que Luis Piedrahita y su monólogo 'Las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas' repetirá en Palencia el 31 de agosto. 'Nine' aterrizará el 3 de septiembre desde Broadway. Este espectáculo obtuvo cinco premios Tony, entre ellos el de mejor musical. La programación especial de San Antolín lo cerrará el doble espectáculo de zarzuela 'La verbena de la paloma-En la Gran Vía', el 4 de septiembre.

Las entradas se pueden adquirir ya, a partir de las 17:00 horas. A partir del 25 de agosto, el horario se ampliará de 12:00 a 14:00 horas. Los precios de las entradas oscilan desde los 10 euros hasta los 38.