Javier Villena, jefe de intervención del parque de Bomberos: «La provincia debería estar cubierta por bomberos profesionales» Javier Villena Sandoval, durante la toma de posesión de su cargo en el Ayuntamiento. / El Norte El máximo responsable del parque, que ayer tomó posesión de su cargo, asegura que la plantilla necesita 14 efectivos más MARCO ALONSO Palencia Sábado, 10 agosto 2019, 13:05

El parque de Bomberos de Palencia tiene por fin una cabeza visible. Javier Villena tomó ayer posesión de su nuevo puesto como jefe del departamento de intervención y a partir de ahora se ocupará de las labores específicas de su cargo –como la Unidad de Protección Civil o las escuadras de trabajo– y, además, se tendrá que centrar en las funciones del jefe de servicio, puesto que esa plaza no está cubierta en Palencia.

–El parque ya tiene una cabeza visible. ¿En qué medida va a influir esta circunstancia en el día a día de los bomberos de Palencia?

–Va a haber una jefatura establecida, con lo cual las directrices para el correcto funcionamiento del servicio van a estar más cimentadas. Desde hace algún tiempo se habían trazado unas líneas porque yo estaba ocupando una plaza similar, la de coordinador, durante unos meses. Vamos a intentar tener un servicio de Bomberos cada vez más actualizado, centrado en la protección de riesgos laborales y en la formación. Tenemos un problema por la falta de personal, motivada por una legislación a nivel estatal y europeo que nos impide la reposición de efectivos para cubrir las necesidades que tenemos. Eso es un problema que no solo nos sucede a nosotros, también le pasa a la Policía Local, por ejemplo.

–¿Y esa falta de personal hace que Palencia asuma más riesgos de los deseables en algo tan primordial como es el servicio que ahora usted encabeza?

–No. Hay que agradecer al cuerpo de Bomberos, que se sigue cumpliendo los mínimos con el sobreesfuerzo del personal que asume el trabajo con jornadas extras. Podemos transmitir a la ciudad de Palencia que está en buenas manos en materia de emergencias y prevención.

–¿Cuántos bomberos trabajan en el parque de Palencia?

–Ahora mismo estamos con un personal muy reducido, con 46 personas en intervención.

–¿Y cuántos efectivos serían necesarios para que el operativo tuviese los recursos humanos que demanda una ciudad como esta?

–Un servicio bien dotado, que no tuviera que hacer horas extra, tendría que tener unas 60 personas, que es lo que había hace unos 14 años. Eso nos permitiría funcionar con más normalidad. Ahora hay una sobrecarga de trabajo que asume el personal.

–Las horas extra aumentarán los gastos del Ayuntamiento. ¿Las exigencias de la tasa de reposición están multiplicando el presupuesto de un servicio que podría ser inferior con más plantilla?

–Las horas extra, en el fondo, son más económicas para una empresa. La ley impide la contratación al Ayuntamiento porque hay una tasa de reposición que limita la plantilla. Tanto la anterior corporación como esta me han trasladado su intención de mejorar el servicio. De hecho, siempre se ha cubierto el 100% de lo que se podía. Aunque, este año cuatro personas han aprobado en otras ciudades y hemos sufrido unas bajas que en una plantilla tan mermada se notan.

–El Ayuntamiento debe renovar el contrato con la Diputación antes de fin de año. ¿Qué deberían plantear las dos instituciones para mejorar el servicio en la capital y en la provincia?

–Creo que la provincia debería estar cubierta por bomberos profesionales por numerosos motivos. Los tiempos de respuesta son menores y la eficacia es mayor, además la ley indica que debe hacerse así, con respecto a determinadas actuaciones, como el rescate o el salvamento. ¿Cómo se podría hacer? Creo que hay varias fórmulas. Ahora tenemos tres zonas de actuación, en función de las intervenciones y de la lejanía del siniestro, porque las dos administraciones llegaron a este acuerdo. Nosotros hemos planteado que podría haber un consorcio, una ampliación de los rangos si tuviéramos más personal y parques profesionales distribuidos por la provincia. Esto es una opinión y las administraciones son las que tiene que tomar las decisiones. Como técnico, creo que una distribución de parques profesionales por la provincia sería lo más acertado.

–Hasta ahora, son voluntarios los que se encargan de hacer su trabajo en la mayor parte de la provincia. ¿Ustedes forman a estos voluntarios para que sepan cómo afrontar determinadas situaciones?

–Creo que esa no es la línea que se debe seguir porque para que un servicio sea efectivo no solo hay que recibir un curso determinado por parte de unos profesionales. Cuando eres funcionario de carrera tienes unas obligaciones, trabajas 'in situ' en el puesto de trabajo y estas rodeado de un equipo que es como tú, al que avalan años de trabajo. Si la persona que va a un siniestro se dedica a otra actividad, se puede enfrentar a situaciones muy complejas para las que un bombero está preparado, pero otras personas que no se dedican a esto no lo están. No creo que dar dos cursos a unas personas que no se dedican a esto les dote para un rescate en circunstancias que son peligrosas para ellos mismos y para las propias víctimas.

–Pero alguien lo debe hacer si no se dota de personal profesional a la provincia...

–Hay una ley que dice bien claro quién lo tiene que hacer, que dice quiénes son los colaboradores y quiénes los intervinientes en salvamento y rescate. Lo que no puede ser es que, como mal menor, se dé por bueno un servicio deficitario en algo tan importante como es el rescate, el salvamento y la emergencia.

–¿Como cabeza visible del parque va a reclamar alguna medida encaminada a la profesionalización de los efectivos de la provincia?

–Por supuesto. La información que yo voy a transmitir desde mi puesto es la que estoy exponiendo aquí. Diré a mis superiores, a los que tienen capacidad de decisión, que adopten las medidas oportunas. Estos convenios de colaboración repercuten en el parque de Palencia porque tenemos un servicio de retén que cada vez es más complicado de llevar a cabo. La cobertura del Ayuntamiento a la provincia debe tener en cuenta el personal que hay.

–Cree que verán sus ojos un parque profesional de Bomberos en la provincia?

–Espero que haya tres parques profesionales en la provincia, más el nuestro. Hay un estudio realizado y está claro que nosotros a 80 kilómetros no podemos ir a un accidente de tráfico porque el tiempo corre en contra de la persona afectada. No queremos ir a todos los siniestros, solo que los ciudadanos estén atendidos con competencia.