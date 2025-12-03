El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Cafetería del Salón tras la reforma. Lucía Gil Maestro

IU-Podemos pide que no se recurra la sentencia de la cafetería del Salón

La coalición izquierdista critica que ya advirtió de que el procedimiento «no estaba bien hecho» y recuerda que pidió una comisión especial para que se investigara el procedimiento

José María Díaz

José María Díaz

Palencia

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 15:02

Que no se recurra. Esta es la petición que ha transmitido el grupo municipal de IU-Podemos a la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, en ... relación a la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo por la que se ordena el derribo de la ampliación que se ha llevado a cabo en la cafetería del parque del Salón, con el fin de transformar el establecimiento en un restaurante para eventos. Desde IU-Podemos se insiste en un comunicado que no tiene sentido el recurso contra el fallo judicial, puesto que, desde su punto de vista, el procedimiento administrativo seguido para otorgar la autorización de licencia urbanística «no está bien hecho».

