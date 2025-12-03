IU-Podemos pide que no se recurra la sentencia de la cafetería del Salón

Que no se recurra. Esta es la petición que ha transmitido el grupo municipal de IU-Podemos a la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, en ... relación a la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo por la que se ordena el derribo de la ampliación que se ha llevado a cabo en la cafetería del parque del Salón, con el fin de transformar el establecimiento en un restaurante para eventos. Desde IU-Podemos se insiste en un comunicado que no tiene sentido el recurso contra el fallo judicial, puesto que, desde su punto de vista, el procedimiento administrativo seguido para otorgar la autorización de licencia urbanística «no está bien hecho».

La coalición izquierdista recuerda en un comunicado que el Ayuntamiento ha sido también condenado a pagar las costas del proceso judicial y se muestra muy crítico con la actitud mantenida hasta este momento por el equipo de gobierno municipal del PSOE, que siempre ha defendido que se ha tratado de una actuación correcta, ajustada a derecho y con el aval de numerosos informes técnicos. Sin embargo, desde IU-Podemos se han posicionado en todo momento en contra del proyecto al entender que se estaba vulnerando la normativa urbanística. «Ya lo avisamos, lo que ha terminado ocurriendo ya lo avisamos en reiteradas ocasiones y no se nos hizo ni caso, es más, se nos intentó ridiculizar manifestando que no teníamos ni idea de lo hablábamos. Y sí que teníamos idea, mucha. De hecho, teníamos tanta idea que un juez acaba de confirmar lo que nosotros y nosotras defendíamos, que las obras de la cafetería del Salón no está bien hecha».

IU-Podemos explica también que en febrero de este mismo año defendió una moción en el pleno municipal para solicitar la creación de una comisión informativa especial en la que se analizara detenidamente todo el expediente relativo a la ampliación de la cafetería del Salón, con el fin de comprobar que todas las actuaciones que se habían desarrollado, así como las obras que se estaban ejecutando, seguían las procedimientos administrativos establecidos y estaban perfectamente respaldadas por los servicios técnicos del Ayuntamiento.

La coalición izquierdista lamenta que su propuesta para la creación de esta comisión informativa especial solo recibiese el voto afirmativo de su portavoz municipal, mientras que el resto de los ediles de la corporación expresaron su rechazo.

Por ello, el concejal y portavoz de Izquierda Unida-Podemos en el Consistorio palentino, Rodrigo San Martín, ha manifestado que desde su grupo ya se ha comunicado a la alcaldesa «nuestra oposición a recurrir la sentencia debido a que ya advertimos en su momento que no está bien hecho por parte del Ayuntamiento y, en caso de seguir hacia adelante por cabezonería y por orgullo de tener la razón, quienes van a pagar las costas de las condena van a ser los palentinos y palentinas. Si quieren hacerlo, que recurran las personas responsables de su propia cuenta, pero no a costa del dinero público cuando se trata de un caso en el que evidentemente algo ha fallado».