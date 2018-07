«Hay itinerarios muy dignos de respeto, pero los peregrinos están donde existen la tradición» Ángel Luis Barreda. / El Norte Ángel Luis Barreda, presidente de la Asociación Amigos del Camino de Santiago, defiende el origen del itinerario francés BÁRBARA RODRÍGUEZ Palencia Miércoles, 18 julio 2018, 08:20

Ángel Luis Barreda, elegido representante de la Comisión de los Caminos de Santiago de la Junta el pasado mes de junio, reitera su intención de seguir reconociendo el Camino francés como el principal por su proyección europea e internacional.

–¿Qué le parece el avance que la consejera García Cirac ha hecho del Plan Jacobeo 2021 aprobado por la Junta para el desarrollo de las localidades por las que transcurre el Camino de Santiago?

–En teoría, el plan parte de un diagnóstico aceptable para mí. Creo que el programa resulta factible, sobre todo porque en esta ocasión han cuantificado las cantidades que puede suponer cada zona o capítulo de los distintos proyectos y programas que presentan. En este primer año hay un serie de conductos o temas que se pueden llevar a efecto, aunque es verdad que estamos ya a mediados de julio y no quedan tantos meses como para poder desarrollarlos. Es decir, si tenemos presupuesto y un proyecto elaborado para llevar a cabo, la cuestión está en saber en qué porcentaje se va a materializar de verdad este año. La Administración ha hecho bien en plantearlo a medio plazo.

–¿Entonces, el balance del plan habría que hacerlo también cuando pase ese medio plazo?

–No, no tiene por qué. El plazo está bien marcado y el plan tiene todas las de salir bien, pero el mayor problema que hay en este tema es que siempre planificamos cosas a medio plazo que, después, por cualquier razón no se llevan a cabo. La ventaja es que está cuantificado económicamente, y entendemos que así realmente se va a realizar, tanto por la inversión que se ha realizado, como por las pérdidas que supondría no terminarlo.

–En el caso de la provincia de Palencia, ¿dónde cree más acertadas las actuaciones y en qué municipios?

–Es un proyecto general, por lo que no se puede 'provincializar', por así decirlo. La señalización es igual para todos y esa es la manera de ver el Camino en conjunto. No sabemos en qué localidades se va a llevar a efecto, eso será en el momento en el que se desarrolle cada proyecto y cada programa. Pero a día de hoy, en ese proyecto del 2020-2021 se habla en conjunto del Camino, no específicamente del dinero o programa de cada localidad.

–El itinerario francés es una marca de calidad reconocida por Europa y la Unesco, pero ¿qué más le hace falta para convertirse en un referente cultural y turístico? ¿Cuánto más se puede exprimir?

–El Camino de Santiago es algo específico, aunque también aparecen otros caminos que son muy dignos de respeto. Pero el Camino que de verdad tiene proyección europea e internacional es el camino francés. Hay otros caminos que llevan a Santiago que nunca serán como el francés. Es verdad que todo suma, pero insisto, el Camino francés es la referencia. Se podría exprimir más si se desmitifica que el camino castellano está masificado, porque no es verdad. El mejor ejemplo es el tramo entre Burgos y León, porque allí hay muchísima gente que hace el camino en coche o autobús al ser un tramo duro y deja libre un tramo de indudable belleza, algo en lo que debería que insistir la parte de organización de la Junta para no seguir perdiendo peregrinos.

–Usted se muestra sobre todo partidario de potenciar el itinerario francés en detrimento de otros como el de la Asociación Amigos del Camino de Santiago de Aquitania...

–Sí, estoy a favor de potenciarlo, pero no solo yo. Hace cuestión de un mes, ha habido una reunión de todas las asociaciones del camino francés, no solo en Castilla y León, sino también en Aragón, Navarra, La Rioja e, incluso, en Galicia, donde se ha firmado un manifiesto al cual me remito. «Aún reconociendo la bondad de otros caminos, es el Camino francés el primero y el que verdaderamente tiene proyección europea e internacional» y, por lo tanto, este camino es el que tiene que ser activado de manera especial.

–Quiere decir que son las propias ciudades del Camino las que ponen la ruta francesa como la principal…

–Claro, es que la realidad histórica es esa. Hay un camino de Santiago, que es el francés, y hay otros caminos a Santiago que tienen visión histórica, pero otros son inventos de antes de ayer, así que por lo tanto nunca pueden ser tratados por igual.

–Asegura que el de la Vía de Aquitania nunca fue Camino de Santiago. Además del Camino Francés, ¿qué otras rutas jacobeas existen actualmente en la provincia?

–Creo que en la provincia habrá media docena de rutas, con distinta intensidad y sobre todo, con muy poca utilización por parte de los peregrinos. El Camino francés en la provincia no solo es el principal históricamente, sino porque es el que utilizan los peregrinos. Casi ningún peregrino utiliza el desvío de Villada, ni el llamado camino olvidado y tampoco el Camino Lebaniego, que nada tiene que ver con el Camino de Santiago. Los peregrinos están donde existe la tradición y las infraestructuras necesarias.

–Ha instado en varias ocasiones a la Junta a que defienda la ruta francesa por encima de todas. ¿Tan dañinas son el resto?

–Creo que no hacen daño y que no causan problemas, pero hay que dar a cada una lo que es y tener claro que la visión histórica del Camino es básica, porque es una ruta histórica, no algo que nos hemos inventado.

–Los albergues del Camino francés en la región registraron más de medio millón de pernoctaciones en la región. ¿Cuántas corresponden a Palencia?

–Realmente yo no dispongo de esos datos, pero sí puedo decir que los datos que manejamos las asociaciones del Camino hablan de que por la provincia han pasado de 35.000 a 38.000 peregrinos durante el pasado año, aunque este año parece que no llegaremos a esos números...

–¿Por qué lo piensa?

–Hemos comparado los datos del año pasado con este y los números no se acercan. Junio ha sido flojo, julio no está siendo bueno, pero ojalá que cambien las cosas y podamos decir que los meses restantes han sido impresionantes.