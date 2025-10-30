Investigan daños en varias sepulturas del cementerio de Paredes de Nava La Guardia Civil trata de esclarecer la autoría de los actos vandálicos y el Ayuntamiento pondrá medidas de vigilancia en los próximos días

La Guardia Civil, tras recibir las denuncias oportunas, ha abierto una investigación para tratar de esclarecer la autoría de los actos vandálicos que se han sucedido en los últimos días en el cementerio de Paredes de Nava y que han supuesto daños en diversas sepulturas y en su decoración.

El Ayuntamiento de Paredes de Nava manifiesta su repulsa y condena a este tipo de actos e informa de que en los próximos días dispondrá las medidas de vigilancia necesarias para intentar evitar este tipo de actos, medidas de las que se avisará convenientemente. Solicita además la colaboración ciudadana para ayudar a esclarecer la autoría de estos daños.