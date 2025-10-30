El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Daños causados en una de las sepulturas.

Investigan daños en varias sepulturas del cementerio de Paredes de Nava

La Guardia Civil trata de esclarecer la autoría de los actos vandálicos y el Ayuntamiento pondrá medidas de vigilancia en los próximos días

El Norte

El Norte

Palencia

Jueves, 30 de octubre 2025, 07:13

La Guardia Civil, tras recibir las denuncias oportunas, ha abierto una investigación para tratar de esclarecer la autoría de los actos vandálicos que se han sucedido en los últimos días en el cementerio de Paredes de Nava y que han supuesto daños en diversas sepulturas y en su decoración.

El Ayuntamiento de Paredes de Nava manifiesta su repulsa y condena a este tipo de actos e informa de que en los próximos días dispondrá las medidas de vigilancia necesarias para intentar evitar este tipo de actos, medidas de las que se avisará convenientemente. Solicita además la colaboración ciudadana para ayudar a esclarecer la autoría de estos daños.

