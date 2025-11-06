El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Palencia

Investigado por sustraer chatarra en una nave industrial en Villamuriel

El hombre, de 40 años y nacionalidad española, vendió la mercancía sustraída en una chatarrería

Palencia

Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:56

Comenta

La Guardia Civil de Palencia ha investigado a un hombre de 40 años y nacionalidad española como supuesto autor de un delito de hurto en una nave industrial de Villamuriel de Cerrato.

Los hechos tuvieron lugar el pasado mes de marzo, cuando el investigado accedió al recinto empresarial a plena luz del día aprovechando la jornada laboral de la empresa, y tras inspeccionar la nave, cargó varias piezas metálicas en su vehículo y abandonó el lugar, todo ello en apenas unos minutos.

Los agentes encargados de la investigación no solo pudieron identificar al autor de estos hechos, sino que también pudieron localizar la chatarrería donde se realizó la venta del material sustraído.

