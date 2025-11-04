El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Investigado por un delito de odio contra un menor en Carrión

Los hechos ocurrieron a finales de octubre tras una actividad en la biblioteca pública y el hombre de 54 años agredió también a la víctima

Martes, 4 de noviembre 2025, 11:41

La Guardia Civil de Palencia ha investigado a un hombre de 54 años y nacionalidad española como supuesto autor de un delito de odio y otro leve de lesiones.

Los hechos ocurrieron a finales de octubre, cuando un grupo de menores realizaba una actividad escolar en la biblioteca pública de Carrión de los Condes. Tras finalizar la actividad, la víctima y otro menor esperaron al resto de compañeros, momento en el que el investigado agredió a la víctima, llevándola contra la pared a la vez que le lanzaba diferentes improperios.

La misma tarde de los hechos, la víctima, junto a su progenitor, denunció lo sucedido en un Cuartel de la Guardia Civil, iniciándose las investigaciones oportunas que finalizaron con la identificación del autor y su posterior imputación por los referidos delitos.

