El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla

Interceptado un menor cuando circulaba en patinete desde Palencia a Saldaña

El joven de 15 años se desplazó el pasado día 13 a la capital para ver a su padre y al regresar no tenía servicio de autobús

Ricardo Sánchez Rico

Ricardo Sánchez Rico

Palencia

Viernes, 31 de octubre 2025, 07:26

Comenta

Se había desplazado a la capital palentina para visitar a su padre y tenía que volver a Saldaña, donde reside con sus abuelos. Pero, al ... tratarse de día festivo, no había servicio de autobús y, ni corto ni perezoso, se subió a su patinete eléctrico para recorrer por carretera los más de 62 kilómetros del viaje de regreso. Cuando había cubierto más de 30 kilómetros de su trayecto, pasado Villoldo, el menor de 15 años fue interceptado en la CL-615 por agentes de la Guardia Civil de Tráfico, en una incidencia de tráfico rocambolesca.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  2. 2

    «Pagábamos 600 euros de alquiler al mes por habitación, pero era una estafa y nos han desahuciado»
  3. 3

    Un grupo de personas retiene al exhibicionista de Parquesol y facilita su identificación policial
  4. 4

    Irrumpe en mitad de clase y amenaza al profesor por «romperle» una ventana de su casa
  5. 5 Tiendas y supermercados que abren en Valladolid el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos
  6. 6

    Una puñalada mortal, «un arrebato» y un cadáver ensangrentado en Medina del Campo
  7. 7 La audiencia preliminar del juicio por el asesinato de Esther López será el 24 de noviembre
  8. 8 Detenido por apuñalar siete veces a un hombre en una discoteca del centro de Segovia
  9. 9

    La nueva sede de la ONCE revitalizará Puente Colgante con más de cien empleados y mil usuarios
  10. 10

    Amplio respaldo de los técnicos sanitarios al primer día de huelga, con afectación en quirófanos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Interceptado un menor cuando circulaba en patinete desde Palencia a Saldaña

Interceptado un menor cuando circulaba en patinete desde Palencia a Saldaña