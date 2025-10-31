Interceptado un menor cuando circulaba en patinete desde Palencia a Saldaña
El joven de 15 años se desplazó el pasado día 13 a la capital para ver a su padre y al regresar no tenía servicio de autobús
Palencia
Viernes, 31 de octubre 2025, 07:26
Se había desplazado a la capital palentina para visitar a su padre y tenía que volver a Saldaña, donde reside con sus abuelos. Pero, al ... tratarse de día festivo, no había servicio de autobús y, ni corto ni perezoso, se subió a su patinete eléctrico para recorrer por carretera los más de 62 kilómetros del viaje de regreso. Cuando había cubierto más de 30 kilómetros de su trayecto, pasado Villoldo, el menor de 15 años fue interceptado en la CL-615 por agentes de la Guardia Civil de Tráfico, en una incidencia de tráfico rocambolesca.
El suceso tuvo lugar el pasado día 13, cuando el instituto armado fue alertado de la presencia de un menor circulando en patinete eléctrico por la carretera CL-615 a la altura de Villafolfo. Rápidamente, efectivos de la Guardia Civil de Tráfico de Palencia se movilizaron para interceptar al menor, ya que la circulación de vehículos de movilidad personal (VMP) está prohibida en vías interurbanas. Y le localizaron pasado ya Villoldo, reconociendo el menor que había tenido ya «un par de sustos» por la carretera.
Los agentes del instituto armado acompañaron al menor hasta Carrión de los Condes, donde fue recogido por familiares para continuar destino hasta Saldaña.
Circular con un patinete eléctrico por vías interurbanas está prohibido y puede acarrear una sanción de hasta 200 euros. Esta infracción se sanciona con la misma cuantía que la prohibición de circular por aceras y zonas peatonales.
