Dinero y objetos intervenidos al detenido. E. N.
Palencia

Intenta estafar 30.000 euros con el timo del 'tocomocho' con cupones de la Once

El estafador es detenido y un segundo sospechoso huye abandonando un vehículo con material

El Norte

El Norte

Palencia

Martes, 26 de agosto 2025, 16:03

La Policía Nacional de Palencia ha frustrado una estafa por el método del 'tocomocho' al detener a un hombre que intentó engañar a una persona mayor para apropiarse de 30.000 euros. El timo consistió en hacer creer a la víctima que unos cupones de la Once, supuestamente premiados, podían adquirirse por esa cantidad.

El pasado lunes, una llamada a la Sala 091 alertó de que una persona de avanzada edad intentó retirar 30.000 euros de una entidad bancaria para comprar cupones de la Once. La Comisaría de Policía Nacional de Palencia desplegó un dispositivo de vigilancia discreta, siguiendo a la víctima hasta que se reunió con el sospechoso en un banco. Los agentes intervinieron, identificaron a ambos y procedieron a la detención del estafador.

En las inmediaciones, se localizó un Peugeot 407, registrado a nombre del detenido, con las llaves puestas y el motor encendido, como si hubiera sido abandonado apresuradamente. En su interior se encontraron dos bolsas con un sobre que contenía cuatro billetes de 50 euros superpuestos a un taco de papeles, simulando una gran cantidad de dinero.

La víctima relató que una primera persona, que simulaba problemas psicológicos, le mostró los cupones 'premiados'. Posteriormente, el arrestado se acercó ofreciendo comprar los cupones entre ambos por 30.000 euros, lo que llevó a la víctima a dirigirse al banco. Aunque se intentó localizar al segundo sospechoso, que se hizo pasar por discapacitado, no fue encontrado.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales y, tras la tramitación del atestado, puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su libertad con cargos.

