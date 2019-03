La innovación didáctica forestal de la Escuela Agraria de Palencia, entre las diez mejores del mundo Plantación de árboles en la Escuela Agraria, el jueves pasado con motivo de la Semana Forestal. / Marta Moras El proyecto 'Llevar el bosque al aula y nuestro conocimiento al bosque global', seleccionado por la Organización de las Naciones Unidas EL NORTE Palencia Martes, 26 marzo 2019, 15:03

El proyecto de innovación docente 'Llevar el bosque al aula y nuestro conocimiento al bosque global' desarrollado en el campus de Palencia de la Universidad de Valladolid ha sido premiado y reconocido entre las diez mejores prácticas en educación forestal por la Unión Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal (IUFRO) y la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura (UNFAO).

Los dos organismos internacionales convocaron este año con motivo de la celebración el pasado 21 de marzo, del Día Forestal Mundial bajo el lema 'Bosques y educación', una Competición Mundial de las mejores prácticas en educación forestal (Global competition on best practices in forest education), con el que se buscaba premiar y poner en valor la importancia de la educación en el contexto de la gestión forestal sostenible, al tiempo que compartir y divulgar entre profesionales y público general las mejores prácticas llevadas a cabo a nivel global.

El proyecto de la UVa presentado a la Competición por el profesor de la ETS de Ingenierías Agrarias de Palencia y el Instituto Universitario de Investigación Forestal Sostenible (IUFOR), José A. Reque Kilchenmann, tiene como objetivo acercar la realidad forestal a entornos educativos ubicados en aulas alejadas del bosque y es el resultado de sucesivos proyectos de innovación docente llevados a cabo en la ETSIA de Palencia.

Fundamentado en la docencia en silvicultura y en la realidad virtual, se han desarrollado visitas virtuales forestales las cuales son compartidas públicamente a través de la web de IUFOR (virtual forest tours). La utilización didáctica de las visitas virtuales, como complemento de las prácticas de campo, presenta infinitas opciones de estrategias didácticas constructivistas.

Los resultados obtenidos hasta la fecha, tanto en el grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural, como en los másteres internacionales forestales en los que participa la ETSIA, son valorados como extraordinarios. Una parte significativa de los proyectos desarrollados por los alumnos en este contexto y su valoración (a través de encuestas anónimas) pueden ser consultadas en el blog silviweb.