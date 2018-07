«Los inmigrantes se sienten vacíos» Javier Castro, junto a otras colaboradoras de Palencia Ciudad Refugio. / A. Quintero Javier Castro narra su experiencia en la caravana Palencia Ciudad Refugio NURIA SASTRE Palencia Sábado, 28 julio 2018, 10:15

El contacto con los refugiados no deja indiferente a nadie. La necesidad de ayudarles es la que mueve a los integrantes de la plataforma Palencia Ciudad Refugio, uno de cuyos integrantes, Javier Castro, ha regresado de una expedición a Italia donde ha conocido la situación de los inmigantes que llegan a las costas europeas.

El principal objetivo de la plataforma es sensibilizar a la sociedad dando a conocer los problemas de los refugiados. Además, quieren visibilizar las fronteras para poner fin a esta drama.

Javier Castro viajó en la caravana que se desplazó a Melilla en 2017 y a Italia este año. El trayecto lo iniciaron en una localidad de Gerona, Salt, elegido por ser un municipio donde el 37% de sus habitantes son inmigrantes que no tienen papeles. De ahí llegaron a Ventimiglia, situado en la frontera francoitaliana. «Se trata de un punto donde los inmigrantes intentan pasar de Italia a Francia. Otros lugares donde estas personas quieren ir es a Suiza o Alemania», aseguró el cooperante palentino.

La tercera fase del viaje fue una travesía en barco hasta Sicilia. Durante el tiempo del viaje, Palencia Ciudad Refugio organizaba asambleas para poner en común sus ideas y las experiencias que iban adquiriendo en las ciudades visitadas. Además, se trata de una «caravana feminista», ya que la mayoría de las mujeres suelen ser las más desfavorecidas cuando migran a otro país. «Estos refugiados arriesgan su vida y la de su familia cuando se van de su país con la esperanza de poder encontrar una vida tranquila en otro», apostilló Castro.

Cuando llegó a Sicilia, visitó distintas localidades, como Palermo y Catania. Esta última ciudad se caracteriza por ser el punto por donde más inmigrantes entran al país, y luego son transladados a centros de acogida donde suelen permanecer entre dos y tres meses. «Aunque a estos refugiados no les falta ni comida ni cama para dormir, se sienten vacíos porque quieren un trabajo para poder valerse por ellos mismos», explicó Javier Castro, que añade que hay ocasiones en las que los lugares de acogida se convierten en un sinónimo de campos de concentración, «ya que no saben cuándo van a poder salir de allí». «Hay familias que llevan más de cuatro años en un refugio de acogida pero no saben cuándo van a poder abandonar este lugar, incluso llegan a pensar que pueden estar otros cuatro años más», agrega.

Cuando la caravana abandonó Sicilia, volvió a la península italiana. Esta vez visitaron un centro de acogida situado en la montaña de Calabria, en el que conviven ciudadanos de 26 nacionalidades.

La plataforma Palencia Ciudad Refugio continúa insistiendo en que «ni Europa ni España cumplen con los acuerdos internacionales, ya que el número de refugiados que se ayudan es inferior al establecido». «En el caso de España, los extranjeros también intentan entrar al país saltando la valla de Melilla», explicó Javier Castro, al que en la comparecencia de ayer en la sede de Izquierda Unida le acompañaron Enma García y las concejalas del Ayuntamiento Carmen García y Patricia Rodríguez.

Todos ellos coinciden en que la situación de los refugiados se complicará en el futuro, debido a los convenios que regulan la llegada de refugiados. «Europa no tendría que tener ningún acuerdo ni con Marruecos ni con Libia, ya que son lugares donde maltratan, violan y venden a las personas que llegan buscando un refugio», explicó Patricia Rodríguez. También asegura que cuando los inmigrantes son devueltos a su país de origen, se suelen tirar al mar antes de llegar a la costa. «Una vez preguntamos a un libio por qué se lanzaban al mar cuando veía a la guardia costera de su país, y nos respondió que prefería morir antes de volver a vivir el infierno que hay en Libia», añadió. Desde hace unos 16 años, han muerto más de 6.000 personas que han intentado llegar a las costas europeas.

«Con estos viajes queremos concienciar sobre los problemas por los que han pasado, y continúan, los refugiados que intentan encontrar un hogar en Europa», concluyó Castro.