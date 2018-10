Ingresan en prisión dos de los cuatro detenidos en Palencia por tráfico de drogas Vehículos en los que fueron trasladados los cuatro detenidos al Juzgado de Primera Instancia Número 3 de Palencia. / El Norte La Policía Nacional practicó cuatro registros en domicilios de la capital y se incautó de 51 gramos de cocaína, 46 de heroína y 31 de hachís RICARDO SÁNCHEZ RICO Palencia Jueves, 25 octubre 2018, 08:09

Los cuatro detenidos por el Cuerpo Nacional de Policía en Palencia acusados de tráfico de drogas pasaron ayer por la mañana a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Palencia, cuya jueza decretó el ingreso en prisión de dos de ellos.

Las detenciones se produjeron el pasado lunes, cuando la Policía, tras realizar un dispositivo de vigilancia que incluía escuchas telefónicas, procedió a la detención de un coche en el que viajaban J. C. B. C., alias 'El andaluz', y F. J. P. F., este último que conducía el vehículo y que llevó al primero hasta Salamanca para la adquisición de droga. A ambos se les incautaron sustancias estupefacientes, y ante la sospecha de que J. C. B. C. pudiera llevar dentro de su cuerpo más cantidad de droga, la Policía le trasladó al Hospital Río Carrión para un examen, donde se certificaron las sospechas.

A raíz de la detención de ambos, la Policía Nacional llevó a cabo un total de cuatro entradas y registros en domicilio de la capital palentina, y como consecuencia fue detenido A. P. A., alias 'El ruso', acusado de ser la persona que contactaba con clientes y vendía la droga traída de Salamanca. Además, se le intervino documentación con anotaciones de la drioga vendía y las cantidades de dinero ingresadas.

También fue detenida una cuarta persona, S. P. G., que en el momento de los registros estaba realizando trabajos de reforma para J. C. B. C. en uno de los domicilios.

Tras pasar a disposición judicial, la magistrada del Juzgado Número 3 de Palencia decidió el ingreso en el centro penitenciario de Dueñas de J. C. B. C y de A. P. A., mientras que decretó la puesta en libertad de F. J. P. F., que al parecer solo hizo de conductor para J. C. B.C. sin saber el propósito del viaje, y de S. P. G., que se hallaba alojado en el domicilio de J. C. B. C. realizando esos trabajos de reforma.

El Cuerpo Nacional de Policía de la Comisaría Provincial de Palencia, como resultado de las detenciones y de los registros en domicilios, se incautó de un total de 51 gramos de cocaína; 46 gramos de heroína (con un valor en el mercado ilícito de 2.714 euros); 30,9 gramos de hachís, y más de 220 comprimidos de propiedades psicotrópicas.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Palencia continúa con las diligencias abiertas a raíz de esta operación del Cuerpo Nacional de Policía contra el tráfico de drogas.