Ingresa en San Telmo el hombre que empuñó un hacha contra la Policía

El hombre de unos 40 años que dormía la madrugada del pasado martes dentro de un vehículo en la capital palentina y que fue detenido ... por la Policía Nacional al esgrimir un hacha contra los agentes cuando era identificado, ha sido ingresado en la Unidad de Psiquiatría del Hospital San Telmo.

El suceso tuvo lugar sobre las 4:00 horas, cuando la Policía Nacional observó cómo un hombre estaba durmiendo dentro de un vehículo estacionado a la puerta del Parque de Bomberos de Palencia. Al pasar la patrulla el número de matrícula a la Comisaría, recibió información de que el titular era una mujer, razón por la que procedió a identificar al hombre que dormía en el coche.

Dicho individuo mostró un comportamiento agresivo con los agentes, negándose a salir del vehículo y a facilitarles su documentación. Tras insistir, lograron que bajara un poco la ventanilla y les entregara el DNI, pero empuñó en ese momento un hacha que tenía junto a él. Al observar uno de los agentes el arma, rompió con su defensa extensible el cristal de la puerta para sacarle del interior del vehículo.