El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Ingresa en prisión tras un robo con intimidación en una tienda de Palencia

La dueña del establecimiento forcejeó con el ladrón y otro cliente lo retuvo hasta la llegada de la Policía Nacional

El Norte

El Norte

Palencia

Viernes, 24 de octubre 2025, 15:57

Comenta

La Policía Nacional detuvo el miércoles a un individuo por un robo con intimidación en una tienda de alimentación ubicada en la calle Don Pelayo, en el barrio del Ave María de Palencia. El suceso ocurrió alrededor de las 18.00 horas, cuando el sujeto, cubierto con un pasamontañas y armado con un cuchillo de 11 centímetros, irrumpió en el establecimiento y exigió a la dependienta la recaudación.

La dueña, que en ese momento atendía a un cliente, se negó a entregar el dinero, lo que llevó al ladrón a intimidarla acercando el arma a su cuerpo. En el forcejeo que siguió, la dependienta fue arrojada al suelo, y el individuo arrancó la caja registradora antes de huir a la carrera. La víctima salió tras él gritando «al ladrón», lo que alertó a un transeúnte que logró retener al autor hasta la llegada de los agentes.

Una llamada a la Sala 091 de Palencia movilizó a dos patrullas que acudieron rápidamente al lugar. Los policías detuvieron al sospechoso y recuperaron el pasamontaña y el cuchillo, que el ladrón había descartado durante su fuga. Aunque la caja registradora fue recuperada, quedó inutilizada debido a los daños sufridos.

Tras recopilar los testimonios de la víctima y los testigos, el detenido fue trasladado a dependencias policiales para la elaboración del atestado. En la mañana de este viernes, pasó a disposición judicial, decretándose su ingreso en prisión.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere Óscar Morencia, el riosecano que no podía salir a la calle, tras casi dos años en su casa
  2. 2 Una incidencia deja sin luz unos minutos a 62.000 clientes de Valladolid
  3. 3

    La cena que acabó con insultos racistas a una camarera en el centro de Valladolid llega a juicio
  4. 4

    Condenan a Alta Velocidad a indemnizar a un hostelero por la obra del túnel de Padre Claret
  5. 5 Palencia no tendrá zona de bajas emisiones y las nuevas cámaras no podrán sancionar
  6. 6

    Alquileres disparados en Valladolid: en La Rondilla y Circular es donde más suben en relación con los ingresos de sus vecinos
  7. 7 Una berciana compra el castillo de Canyelles y lo dona a su pueblo de adopción
  8. 8 Arde un silo que almacenaba madera en una fábrica de embalajes junto a la VA-20
  9. 9 Un original perrito de chorizo criollo con chimichurri en un nuevo bar de Valladolid
  10. 10

    Primera condena en España por agresión sexual tras quitarse el preservativo sin avisar en una relación consentida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Ingresa en prisión tras un robo con intimidación en una tienda de Palencia

Ingresa en prisión tras un robo con intimidación en una tienda de Palencia