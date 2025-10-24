Ingresa en prisión tras un robo con intimidación en una tienda de Palencia La dueña del establecimiento forcejeó con el ladrón y otro cliente lo retuvo hasta la llegada de la Policía Nacional

La Policía Nacional detuvo el miércoles a un individuo por un robo con intimidación en una tienda de alimentación ubicada en la calle Don Pelayo, en el barrio del Ave María de Palencia. El suceso ocurrió alrededor de las 18.00 horas, cuando el sujeto, cubierto con un pasamontañas y armado con un cuchillo de 11 centímetros, irrumpió en el establecimiento y exigió a la dependienta la recaudación.

La dueña, que en ese momento atendía a un cliente, se negó a entregar el dinero, lo que llevó al ladrón a intimidarla acercando el arma a su cuerpo. En el forcejeo que siguió, la dependienta fue arrojada al suelo, y el individuo arrancó la caja registradora antes de huir a la carrera. La víctima salió tras él gritando «al ladrón», lo que alertó a un transeúnte que logró retener al autor hasta la llegada de los agentes.

Una llamada a la Sala 091 de Palencia movilizó a dos patrullas que acudieron rápidamente al lugar. Los policías detuvieron al sospechoso y recuperaron el pasamontaña y el cuchillo, que el ladrón había descartado durante su fuga. Aunque la caja registradora fue recuperada, quedó inutilizada debido a los daños sufridos.

Tras recopilar los testimonios de la víctima y los testigos, el detenido fue trasladado a dependencias policiales para la elaboración del atestado. En la mañana de este viernes, pasó a disposición judicial, decretándose su ingreso en prisión.