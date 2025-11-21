El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Ingresa en prisión el hombre que asestó 40 puñaladas y cortes a una mujer transexual en Palencia

Fue puesto a disposición de la titular del Juzgado número 1 tras los hechos del miércoles en un piso de la Calle Mayor

Palencia

Viernes, 21 de noviembre 2025, 19:55

El hombre extranjero de edad próxima a los 35 años que en la madrugada del pasado miércoles infligió, entre cortes y puñaladas, unas 40 heridas con un pequeño cuchillo de cocina a una mujer transexual de origen cubano en un domicilio situado en el inmueble 128 de la Calle Mayor, pasó este viernes a disposición de la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Palencia, que se encuentra de guardia, que decretó su ingreso en prisión.

El subdelegado del Gobierno, Eduardo Santiago, confirmó el jueves que los hechos no obedecen «ni a un delito de odio ni a violencia de género», por lo que cobra fuerza la tesis de que el encuentro en dicha vivienda entre agresor y víctima se debiera a un servicio sexual pactado.

Los hechos, como avanzó El Norte de Castilla, tuvieron lugar pasadas las 5:00 horas, cuando la Policía Nacional fue alertada por los vecinos del inmueble de que en un domicilio estaban escuchando una fuerte discusión entre un hombre y una mujer. Hasta el lugar se desplazaron varias patrullas, sin que nadie abriera la puerta de la vivienda. También acudieron los bomberos, que intentaron el acceso al interior sin resultado, por lo que la Policía hizo finalmente uso de un ariete para derribar la puerta.

Ya dentro, se encontraron el domicilio lleno de sangre y en él a la mujer, que presentaba, entre puñaladas y cortes, unas 40 heridas infligidas por un cuchillo de pequeño tamaño que portaba el hombre, a quien redujeron después de acceder al domicilio con un escudo.

